不知韓國瑜人生起伏大　李佳芬自嘲變「最愛干政夫人」：史上最骯髒選舉





▲李佳芬出席美國華盛頓僑界造勢活動。（圖／韓國瑜競選辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬「代夫出征」美國，在當地時間7日抵達美國華盛頓，她表示，2020年總統大選充滿霸凌抹黑等負面攻擊，似乎是有史以來「最骯髒的選舉」，而自己也被形容成「最愛干政的夫人」，但她不在乎外界怎麼看，因為僑胞給他們夫妻倆很多溫暖。

根據《自由亞洲電台》報導，李佳芬7日抵達在美國華盛頓舉辦的首場僑界造勢活動，底下超過700名支持國民黨的台灣在美僑胞高呼勝選口號。李佳芬上台後先向大家鞠躬，開始談及這次選舉使全家遭放大鏡檢視，還有自己的心境。

報導指出，李佳芬表示，她常常和韓國瑜說，嫁給他什麼都沒有，最多的就是「坐雲霄飛車」，「我不知道他的人生為什麼起伏這麼大！」2020總統大選被大家形容為有史以來最骯髒選舉，「我個人被毀謗事小，但國家能不能長期存在，這決定了千秋大業。」

報導提到，面對底下的台灣僑胞，李佳芬自嘲，這場選戰讓她變成全台灣「最愛干政的夫人」，不過她不在乎外界怎麼想，也不會害怕被霸凌，因為僑胞們給他們夫妻倆很多溫暖。而韓國瑜也以預錄影片方式在會場中現身，呼籲大家在2020年1月11日回台灣投票。

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