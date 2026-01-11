宜蘭南方澳「情人彎」傳落海意外　婦人遺體10日尋獲

▲南方澳內埤海灘9日晚間傳出婦人溺水意外，10日遺體被尋獲。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭知名景點「情人彎」南方澳內埤海灘驚傳落海意外。宜蘭縣消防局於9日晚間9點58分獲報，指稱內埤海灘疑似有人員落海。消防局隨即出動第四大隊及南方澳消防分隊，派員連夜趕往現場展開搜救行動但徹夜協尋不著。翌日（10日）上午8點多，海巡人員於在海面上尋獲失蹤者，經確認為60多歲的黃姓婦人，但已無生命跡象。

▲知名景點「情人彎」南方澳內埤海灘傳出婦人溺水意外，10日遺體被尋獲。（圖／民眾提供）

9日晚間9點58分，南方澳知名景點「內埤海灘」驚傳落海意外，由於事發當時已入深夜，視線不佳增加搜救難度，但海巡署人員與消防單位不放棄任何希望，持續在海面上與沿岸搜索。遺憾的是，徹夜仍未協尋到落海者，而海巡人員於翌日（10日）上午8點多，在海邊尋獲一名失蹤者，經確認為 60 多歲的黃姓婦人，但已無生命跡象。

宜蘭縣消防局提醒，內埤海灘屬陡降型海灘，岸邊地形與海流變化劇烈，呼籲民眾前往海邊遊憩時務必注意自身安全，並隨時留意天候與浪況，避免發生憾事。

目前全案已報請宜蘭地檢署檢察官進行相驗，以進一步調查釐清黃姓婦人的落海原因及具體死因。

