　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一句道歉都沒有！4歲女童遭柴犬咬傷　家屬不滿飼主冷處理提告

▲▼4歲女童10日和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手。（圖／記者吳世龍攝）

▲4歲女童10日和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬咬傷手。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄鳳山台糖假日花市昨(10)日發生一起犬隻傷人事件。一名4歲女童在與家人逛街時，突遭一隻繫於柱旁的柴犬暴衝咬傷手背，導致開放性傷口。然而，飼主冷淡的處理態度及賠償金談判破裂，令家屬極度不滿，改採法律途徑提告，希望藉此換取道歉並警惕其他家長。

家屬在社群平台 Threads 發文描述經過，指出當時帶著小孩在鳳山國泰花市逛街，行經一隻繫在柱子旁的柴犬時，該犬隻毫無預警地突然暴衝，直接咬住4歲女童的手。當下家屬心急如焚，大聲呼尋飼主，卻發現飼主竟在附近的咖啡店內。

據家屬表示，飼主（49歲鄭男）現身後並未第一時間表示歉意，僅冷淡回應：「去看醫生，醫藥費多少再跟我拿。」隨後家屬尋求台糖辦公室協助，卻又遭招商人員回覆「不關他們的事」，消極的處理態度讓家屬深感無助。直到家屬飼主報警處理後，飼主的態度才轉趨妥協，但仍未見誠懇歉意。

▲▼4歲女童10日和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手。（圖／記者吳世龍攝）

在後續賠償協商中，家屬提出1萬元的和解金，並強調並非要「獅子大開口」，而是希望對方正視傷害並展現反省。但飼主認為金額過高，直接「對半砍」表示僅願賠償5000元，並指責家屬要求太誇張。由於雙方對於賠償金額及道歉誠意無法達成共識，和解宣告破裂。

家屬發文強調，最終能拿多少賠償金並非重點，發文是為了告誡有小孩的家長在公共場所務必提高警惕。鳳山警分局成功所於10日接獲報案後，確認女童右手背確有開放性傷口，目前已依過失傷害罪將鄭姓飼主函請高雄地檢署偵辦，由法院裁定最終判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

相關新聞

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

林岱樺強調不會脫黨參選　前提是初選公平正當

民進黨立委林岱樺在今年1月3日參加民進黨高雄市長初選政見發表會被問及在初選之後是否會退黨，當時引發討論。對此，林岱樺10日出席富邦馬拉松活動時，面對《ETtoday新聞雲》堵訪，強調自己有2大原則不會改變。

高雄情侶1死1命危　17歲女驗出不明藥物

高雄情侶1死1命危　17歲女驗出不明藥物

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺：有人要我退場

獨／曾喊司法介入初選！林岱樺：有人要我退場

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

4寶爸偷吃小三！「某透內出」訊息露餡

租賃車違規右轉撞機車　3人受傷

租賃車違規右轉撞機車　3人受傷

關鍵字：

高雄柴犬傷人賠償糾紛法律追訴公共安全

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面