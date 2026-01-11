一句道歉都沒有！4歲女童遭柴犬咬傷　家屬不滿飼主冷處理提告

▲4歲女童10日和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬咬傷手。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄鳳山台糖假日花市昨(10)日發生一起犬隻傷人事件。一名4歲女童在與家人逛街時，突遭一隻繫於柱旁的柴犬暴衝咬傷手背，導致開放性傷口。然而，飼主冷淡的處理態度及賠償金談判破裂，令家屬極度不滿，改採法律途徑提告，希望藉此換取道歉並警惕其他家長。

家屬在社群平台 Threads 發文描述經過，指出當時帶著小孩在鳳山國泰花市逛街，行經一隻繫在柱子旁的柴犬時，該犬隻毫無預警地突然暴衝，直接咬住4歲女童的手。當下家屬心急如焚，大聲呼尋飼主，卻發現飼主竟在附近的咖啡店內。

據家屬表示，飼主（49歲鄭男）現身後並未第一時間表示歉意，僅冷淡回應：「去看醫生，醫藥費多少再跟我拿。」隨後家屬尋求台糖辦公室協助，卻又遭招商人員回覆「不關他們的事」，消極的處理態度讓家屬深感無助。直到家屬飼主報警處理後，飼主的態度才轉趨妥協，但仍未見誠懇歉意。

在後續賠償協商中，家屬提出1萬元的和解金，並強調並非要「獅子大開口」，而是希望對方正視傷害並展現反省。但飼主認為金額過高，直接「對半砍」表示僅願賠償5000元，並指責家屬要求太誇張。由於雙方對於賠償金額及道歉誠意無法達成共識，和解宣告破裂。

家屬發文強調，最終能拿多少賠償金並非重點，發文是為了告誡有小孩的家長在公共場所務必提高警惕。鳳山警分局成功所於10日接獲報案後，確認女童右手背確有開放性傷口，目前已依過失傷害罪將鄭姓飼主函請高雄地檢署偵辦，由法院裁定最終判決。