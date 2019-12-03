網評婚紗小開「射後不理」　女網紅挨告誹謗...檢：有關公益不起訴

▲網紅上網指控婚紗店小開攝影師「始亂終棄，射後不理」，檢察官認為與公益有關。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓女網紅日前上某婚紗公司粉絲頁，指控老闆的兒子「始亂終棄，射後不理」，婚紗店名譽受損控告陳女涉嫌加重誹謗，但台北地檢署調查認為，陳女確曾和婚紗小開短暫交往，之後一直找不到人，才會留言要求說明分手原因，且小開就是攝影師，和其他客戶也可能發生類似情形，文章內容也可說與公益相關，因此處分不起訴陳女。

▲婚紗店小開同時是店內攝影師，經友人介紹和網紅交往2個月就想分手。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

這名陳姓女網紅是透過友人介紹，認識了家裡經營婚紗店的王姓小開，小開也是婚紗店的攝影師，不過2人交往不到2個月，小開就覺得陳女「恐怖」，遇到不如意的事情，就「一哭二鬧三上吊，要脅向記者爆料和自殺」。

而陳女只知道小開突然避不見面，在2019年6月間，上婚紗店的臉書粉絲頁和評論區留言，點名老闆的大兒子「欺騙我的感情與身體…使用我購買給他的LINE貼圖傳情給越南女子還有其他的女子，最後默默把我封鎖，什麼也不講…只是生理需求，才來碰而已！」「對我始亂終棄，射後不理」。

▲網紅哭訴只是想找到婚紗小開問問為何劈腿。（示意圖／達志影像）

婚紗店認為這些負面訊息有損商譽而提告後，陳女到庭哭訴，公開射後不理的行為，只是想討回公道，她的真的很喜歡婚紗店的小開，想找到小開問清楚，為何會劈腿，「我會比較好過」。

檢察官調查，陳女因感情問題，加上曾有嚴重憂鬱症合併自殺危險性的診斷證明，所以在悲憤之餘上網留下這些文字，目的是要找小開出面，而非妨害婚紗店名譽，且小開是店內攝影師，可能會讓接觸到的客戶發生類似陳女所受到的風險，可見文章內容不僅是私德，也與公共利益相關，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴陳女。

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