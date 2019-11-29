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善耕365／關於志工服務　你是來「做」志工還是來「被」服務的志工？

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▲▼ 保德信人壽為身心障礙者提供陪伴服務。（圖／保德信人壽）

圖、文／善耕365

時下最夯的「企業社會責任」到底是什麼？

說起企業社會責任（CSR）普遍是指「企業承諾持續遵守到的規範，為經濟發展做出貢獻，並且改善員工及其家庭，以及社會、社區的生活品質。」簡單來說，就是企業要「取之社會、用之社會」，企業不光只是替股東賺錢而已，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。

台灣早期，企業對於企業社會責任的認知與做法多停留在做慈善公益活動、成立基金會，或是捐錢賑災等方式來執行相關的工作。然而，透過政府和民間組織多年來的倡導，引介國際相關的協定與條文、舉辦國際會議以及設立企業社會責任的網站，並有評鑑企業社會責任的民間機構與媒體，例如天下雜誌、遠見雜誌等，在此潮流底下，已有愈來愈多企業將企業社會責任與自家公司產品結合、倡導永續發展理念，更進一步投入第一線直接服務，積極找尋適合社福機構，鼓勵員工參與志願服務行列，一同維護社會公益。

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▲▼ 政府、企業、社福都是企業社會責任中不可缺少的一環 。（圖／善耕365製作）
因此，企業社會責任已成為企業永續經營不得不面對的趨勢。企業參與公益議題的組織型態有許多種方式，部分企業以環境永續發展為優先，如國際企業 -「樂高集團」預計在 2030 年前將大部分產品與包裝都替換為永續的材料，將有助於地球永續發展(資料來源：社企流)。然而，台灣的企業在環境永續發展上也不遺餘力，如「科定企業」和林務局合作，認養國有林地，預約一座未來森林(資料來源：林務局新聞)。其他還有友善環境的「綠藤生機」、友善牧作的「鮮乳坊」等等。

▲▼ 政府、企業、社福都是企業社會責任中不可缺少的一環 。（圖／善耕365製作）

但大多數企業在CSR上，仍是以和社福合作為優先考量。對於目前政府積極推廣的企業社會責任，社福身為其中一環，是否真的有從中獲得幫助呢？於此，社福都給予正向的評價，多數社福機構的窗口都表示：「讓企業能更加關懷社會所需及回饋社會，同時促進彼此認識不同領域的職業價值。喚起更多的企業重視社會責任議題，企業也有越來越多的志工服務機會。」

▲▼ 保德信人壽為身心障礙者提供陪伴服務。（圖／保德信人壽）

志工服務？服務志工？

對於企業而言，貢獻社會的方式當中，志工服務便是其中的一種。但企業去做志工前，或許都該問問自己，是抱著什麼心態來當志工？究竟是志工服務還是服務志工？這個問題，我們必須談論到「需求與期待」這件事情上。

在訪談社福窗口的過程中，問到與企業端接洽時最常遇到的困難時，多數社福窗口表示：「有時企業志工的期待和要求，並不一定是我們的期望和需求，也曾被企業要求很多，到最後都不知道企業是來當志工，還是只是來滿足做公益的成就感，也因此導致雙方期待上有時會落差，在溝通上就需要花些時間協調。」

這樣的現象似乎造成社福在接洽企業志工，有時為了滿足企業的需求變相去提供其他的志工活動，但這樣的志工活動就並非社福原本所需，甚至已經超越社福本身所能提供的範圍，像是某社福就提到：「企業期待能夠讓來參加的志工有感受到洗滌心靈的感受」。社福也期待未來企業在志工管理上能夠有專人統籌協調，提供長期穩定的協助。同時，企業開始回饋做志工之餘仍需考慮社福的實際狀況，盡可能去配合社福的實際需求，才能讓公益到達成真正的效益。

▲▼ 給力健身房前往興隆照顧中心為身心障礙者提供專業的肌群舒展，熱鬧的互動，讓現場充滿笑聲。（圖／記者張兆櫻攝）

深耕台灣每個角落 發揮企業影響力

貢獻社會、做公益好比「蝴蝶效應(註1)」，我們始終不知道給予幫助之後，會在多遙遠的地方和多久的時間產生正面的影響。你或許不曾想過一雙舊鞋能飄洋過海到非洲，幫助當地居民遠離沙蚤的迫害，避免截肢的命運。

舊鞋救命國際基督關懷協會窗口說：「有志工因為認同舊鞋救命的理念，除了在閒暇之餘參加國內的物資整理工作外，也撥空和我們一同前往非洲做第一線的海外志工服務，並成為舊鞋救命的長期支持者。」舊鞋救命照顧了非洲數萬雙被沙蚤侵蝕的雙腳，即使如此，仍然無法照顧到所有人，治標不治本，最終必須面對問題的根源 — 環境的維持與相關預防常識，這些都是需要長期努力的部分。舊鞋救命期許將來，非洲的孩子們能夠放心的自由奔跑在自己的土地上。

▲▼ 圖／引自舊鞋救命國際基督關懷協會。

像是舊鞋救命這樣的團體不佔少數，積極為台灣社會甚至是全球提供協助與救援，但有時光靠社福組織或公益團體的一己之力是不夠的，經費、資源、人力的不足，時常阻礙著他們前進，因此，也希望未來有更多企業加入公益服務行列，發揮企業自身的影響力，與社福單位攜手合作，讓愛與希望遍佈台灣每一個角落。

註1：「蝴蝶效應」是連鎖效應的其中一種，其意思即一件表面上看來毫無關係、非常微小的事情，可能帶來巨大的改變。此效應說明事物發展的結果，對初始條件具有極為敏感的依賴性，初始條件的改變，將會引起結果的極大差異。

(原文來源：關於志工服務，你是來"做"志工，還是來"被"服務的志工？)

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