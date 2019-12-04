蘇治芬秀22年前濁水溪農民抗議照　「惡劣的特權家族從未消失」

▲蘇治芬在臉書貼出濁水溪農民抗議舊照。（圖／翻攝自蘇治芬臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜及夫人李佳芬家族的「砂石案」仍吵得沸沸揚揚，除了時代力量立委黃國昌持續拋出新資訊外，民進黨立委候選人蘇治芬也PO出過去濁水溪農民抗爭的舊照，她表示，「30多年來這些惡劣的特權家族、派系政治，從來沒有消失」，他們只是用了更精美的包裝，偽裝成親民的形象。

蘇治芬4日在臉書放上1997年4月13日的舊照，包括濁水溪河床及農民抗爭等照片。她說，雲林在民主的發展，一路走來總是特別的崎嶇與艱辛，黨國陰影的束縛，地方黑金勢力的交錯，讓雲林的鄉親雖然有投票權，卻沒有辦法達成民有、民治、民享這麼單純的願望。

蘇治芬批評，「花生之亂、砂石之亂的始作俑者這群人都是一丘之貉、蛇鼠一窩」。她提到，「30多年來，這些惡劣的特權家族、派系政治從來沒有消失」偽裝成親民的形象，滿嘴華麗善良的言語，但是骨子裡盡是利益盤算，盡是要如何繼續吸吮雲林的血液，盡是要如何繼續讓他們的惡勢力可以傳承一代又一代。

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