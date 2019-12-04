大陸富商有意來台投資…女設局到林森北酒店　4男闖入毆打勒索2千萬人民幣

▲大陸富商來台被招待上酒店，沒想到卻落入陷阱遭毆打勒索。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

陳姓大陸商人有意來台開公司，去年透過友人介紹，向台灣林姓女子詢問在台申請商業登記法規時，被林女邀約到酒店喝酒，席間突然出現不名人士闖入毆打陳男，逼陳匯款人民幣2000萬元(約台幣8754多萬元)，還把陳帶到下一個酒店續攤，陳男為求脫身，依指示匯款約台幣161萬元，台北地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴林女和李男2人。

起訴指出，陳姓陸商是在2018年底來台觀光時，與林姓女子認識，12月14日下午5時，2人相約台北市內湖區星巴克咖啡店，林女向陳男說明在台申請商業登記法規等事宜時，林女從中發現陳財力雄厚，開始構思謀財。

當晚8點半，林女就招待陳男和其他友人一起去中山區某酒店包廂，1個多小時後，林女事先聯絡的李男等4人闖進包廂，宣稱握有債權，要求陳男用通訊軟體聯繫，把人民幣2000萬元匯到大陸中國農業銀行的指定帳戶。

陳男拒絕匯錢，慘遭李男等人徒手或拿酒瓶痛打一頓，酒店保安發現吵鬧，要求一行人離開，陳男又被帶到松山區的另家酒店「續攤」討債，陳男為求脫身，依指示匯款37萬元(約台幣161萬元)，隨後到醫院驗傷報案，檢警循線找到林女和李男，先將2人依恐嚇取財等罪嫌起訴。

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