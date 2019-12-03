屏東萬丹花店遭砸　15秒畫面PO臉書社團...警鎖定黑衣人追緝

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉一花店疑因遭同行相忌，2日晚上88橋下聚集數十輛轎車，20多名黑衣人持木棍往店家鐵捲門狠砸，隨後迅速離開現。由滋事影片中可見，錄影的男子不斷喊，「給他（店）壞掉」，但拍攝僅15秒就關閉。屏東警分局巡邏發現後，目前已組成專案小組分緝，後續將根據監視器畫面鎖定涉案人員到案說明，訊後依法送辦。

▲屏東縣萬丹鄉一花店疑因遭同行相忌，2日晚上遭人分持木棍等物毀損鐵捲門等情事，警方主動查緝多人到案送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲鐵捲門受損。

萬丹鄉一花店疑因與同行盤商發生糾紛，互相在臉書及line上發生不快，2日晚間22時左右，多名黑衣人駕駛自小客車聚集到88橋下，持木棍等物狠砸店家鐵捲門，整個過程被拍攝po上地方社群臉書「屏東小鎮資訊」。

據了解，案發時警方未接獲報案，是員警巡邏時發現店家鐵門有遭破壞痕跡，又1部機車倒於路旁卻無人在現場，為求慎重起見，警方才立即通報並成立專案小組釐清案情，經查後，目前已鎖定涉案的相關車輛及多名嫌犯，後續將兵分多路、主動出擊逮捕嫌犯，訊後將依《刑法》毀損、恐嚇等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東警分局對此呼籲民眾，切勿藉故滋事生端，用暴力手段解決紛爭，挑戰公權力，危害他人身家財產安全，並強調未來將會加強該區域巡邏、守望，以防止類似事件再發生。

►IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺