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自稱籃球教練教打球！噁男3度偷襲少年兄弟檔　「狼爪抓鳥」下場慘了

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▲▼籃球場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲苗栗一名謝姓男子在籃球場，以聊天和教打籃球之名，對一對兄弟性騷擾、猥褻。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

自稱是籃球教練的謝姓男子，2018年於苗栗的籃球場認識了阿明與阿發（化名）這對兄弟，孰料，謝男在與阿明聊天之際，伸手隔著球褲摸他下體，甚至拉開他的球褲、內褲直接握住下體上下搖晃；隨後謝男教導阿發籃球技巧時，趁阿發無法抗拒之際，也隔著球褲伸手撫摸他的生殖器。台中高等法院依照性騷擾罪，判謝男7個月有期徒刑，得易科罰金，強制猥褻罪8個月有期徒刑。全案只有強制猥褻罪的部分可上訴三審。

判決書指出，謝男明知阿明與阿發這對兄弟年齡未滿18歲，卻無視其身心發育尚未成熟，為逞自己的私慾對他們上下其手，猥褻 、撫摸他們的生殖器，侵害兄弟倆的性自主決定全和身體控制權，也進而影響他們的身心健康與人格發展。

事發時間在2018年7月4日，當天是謝男主動找阿明攀談，詢問要不要一起打球時，先是左手勾著阿明的肩，右手竟突然隔著阿明球褲撫摸他的生殖器，阿明當下傻住；在那之後，謝男跑去找阿發，主動以口頭方式教導阿發籃球的防守技巧，趁其不注意時，謝男竟隔著球褲也對阿發伸出狼爪，以手掌加手指撫摸他的下體，甚至有感覺到整個是手握住的。驚嚇的阿發隨即大喊「摸啥X」，以制止謝男的行為。

同月的7日阿明先是在球場附近的雜貨店遇到謝男，時隔幾小時他們在籃球場單挑球技，然而當下球場只有阿明與謝男2人，孰料，謝男突然將手伸進阿明球褲及內褲裡，不顧阿明的抵抗，用臂力將他下壓，當時阿明的褲子與內褲已褪到大腿，謝男握住阿明下體，不斷來回抽動，甚至還問阿明有沒有勃起，此舉已經構成猥褻的犯罪行為，事後透過兄弟倆的母親向報案，再由檢察官起訴。

法官認定，被告謝男的罪證明確，認為謝男一逞自己的私慾，無視對他人的尊重，對身心尚未發展成熟的青少年性騷擾，甚至有猥褻的犯行，足以影響阿明與阿發這對兄弟的身心發展，法官依照性騷擾罪判刑7月得易科罰金，強制猥褻罪判刑8月。全案只有強制猥褻罪的部分可上訴三審。

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