社福司機「凍未條」伸手摸下體　未成年少女回家後提告

▲嘉市某協會司機涉嫌對實習女學生性騷擾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某協會44歲林姓司機日前於教室和實習女學生聊天時，被控涉嫌伸手觸摸女學生下體及大腿，後經女學生返家告知父親後報警，由於女學生指證歷歷，檢方調查後依違反性騷擾防治法提起公訴。校方表示，該員行為若經法院判刑確定，會要求他離職。

▲▼ 嘉義地檢署依性騷擾防治法起訴不良司機。（圖／記者翁伊森攝）

檢方調查指出，43歲林男擔任嘉義市某協會司機，被控3月15日和17歲實習女學生於教室聊天時意圖性騷擾，女學生指出林男伸手撫摸自己下體及大腿，她因害怕不敢立即反映而未抗拒，林男惡劣行徑更是直到聽到其他同事呼叫女學生才收手，女學生返家後告知父親丶向警方報案。據了解，該名女實習生持有輕度身障手冊，而林姓司機辯稱，是女學生先摸他頭髮，他才試圖用手撥開。

起訴書指出，對於性騷擾過程女學生描述明確，加上黃姓證人表示，曾看到女學生摸林男頭髮，但女學生指出「在黃離開後，林姓司機表示要回去先把燈關掉才開始摸她。」 檢方因此認定林姓司機所言皆為推卸，不予採證。

檢方指出，林男涉嫌觸犯性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾，趁人不及抗拒而觸摸他人身體隱私處罪嫌，加以實習女學生未滿18歲，將要求法官依兒童及少年福利與權益保障法加重判刑。

該協會林姓主任表示，林姓司機目前仍在職，因事發當天有其他老師和同學表示沒有發生這事，林姓司機和女實習生說法不同，尚無法判定性騷擾是否存在，若經法院判決確定會要求其離職。

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