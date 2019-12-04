國防大學外籍生涉性侵　2男交保由軍方「護送」搭車離開北檢

▲孟姓軍校外籍生涉嫌性侵案，因交不出5萬元辦保，檢察官改諭令限制住居。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

4年前來台就讀國防大學的孟姓外籍生，疑和另名羅姓外籍男子涉嫌1起性侵案，3日被移送台北地檢署由檢察官複訊後，依涉妨害性自主罪嫌，諭令2人各5萬元交保候傳，其中孟姓男子因為無人辦保，深夜因覓保無著，由檢察官改諭令限制住居後，由國防部人員護送上計程車離開。

據了解，孟姓外籍生是在2015年間到國防大學就讀管理學院，當時校方還慎重介紹並歡迎這名來自多明尼加的外籍生，還稱讚孟「在本校語言中心學習中文期間，對中文更是充滿興趣，時常利用閒暇時間自主練習，更透過與本院學生日常的互動中，練習中文日常會話，相互學習雙方的語言、交流彼此的文化」。

▲另名涉嫌性侵的羅姓外籍男子5萬交保 。（圖／記者劉昌松攝）

沒想到孟念軍校學中文4年後，如今因涉嫌性侵案件遭法辦，他和羅姓外籍男子被檢察官複訊後分別離開北檢時，都戴著口罩，無論記者如何詢問，一旁陪同的軍方人員都拍拍孟、羅的背部，似乎催促2人走快點，然後就在軍方人員引導下坐進計程車離開。

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