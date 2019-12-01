「我不想死在馬桶上」200kg鋼琴家飛機上拉屎　被敲門急沖水…屁肉秒被吸入！

▲200公斤鋼琴家飛機上上廁所遭吸入。（圖／翻攝自Факты ICTV）

記者陳亭伃／綜合報導

飛機上的氣壓可能導致一些尷尬的狀況。俄羅斯29歲知名鋼琴家扎特拉夫金（Luka Zatravkin）日前搭乘飛機飛往莫斯科時，因為人坐在馬桶上按下沖水鍵，巨大的吸力＋壓力導致整個人被吸住無法動彈，只好在廁所大聲求救，最後在機組人員及乘客的協助下才順利脫困。

綜合俄媒報導，特拉夫金參加完喀山孤兒院的慈善表演後，搭乘波音737-800的飛機飛往莫斯科，在航程中突然想上廁所，卻沒想到進到廁所後卻被其他人瘋狂敲門，這讓特拉夫金相當緊張，當下人還坐在馬桶上就直接按下了沖水鍵。

這時機上的馬桶因為吸力太強，導致特拉夫金整個人被吸住，完全站不起來，只好大聲地對外呼救「我不想死在馬桶上」。機組人員聽到聲音後，立刻破門救援，一旁的乘客看到也前往協助。事後特拉夫金平安脫困後，卻相當憤怒，更揚言對敲門的人、沒有幫助他的人提告。

特拉夫金是俄羅斯著名藝術家薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）的私生子，有200公斤體重的他在音樂界相當有特色。然而糗事被公開之後，扎特拉夫金發現被拍成影片相當憤怒。但同機的旅客卻表示，「當下根本就沒有人覺得搞笑，反而都很同情他」。