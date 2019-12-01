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海豚共游變惡夢…小妹拍完溫馨照　慘遭「失控豚啃腿拖進水底」母崩潰目睹！

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▲▼ 海豚,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女孩遭到海豚拖下水,。（圖／示意圖非當事海豚／免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

在許多人的心中，海豚是屬於相當友善的哺乳類動物，除了能夠與人類互動之外，其帶著天真的樣貌深受大人小孩喜愛。英國一名10歲小女孩日前跟家人一起參加跟海豚「共游」的活動，沒想到卻突然遭到海豚拉進水底，甚至連教練都無法靠近。

根據英國《太陽報》報導，10歲的萊希（Lexi Yeo）假期時跟著家人到墨西哥旅遊，並參加了與海豚一起游泳的活動，沒想到卻在游泳的過程中，原本兩隻和善的海豚突然襲擊萊希，不受控制的把她試圖往水底拉，不論一旁的教練如何吹哨、下令，都拒絕回應。

萊希的母親蘿拉（Laura）在一旁親眼目睹這一切，崩潰的不斷向旁邊求救。兩隻海豚咬傷萊希的腿部、且不斷的撞擊，最後教練趁機拉出萊希，並將她推上岸邊，這時她已經受傷躺在地上，眾人立即將她送醫。

事後該單位調查海豚狀況，老闆聲稱寬吻海豚基本上沒有攻擊性，可能是其中雄性海豚發出的荷爾蒙，導致海豚出現攻擊性。但萊希的家人表示，這間公司舉辦了與海豚共游的活動，但卻沒有任何安全措施，甚至萊希受傷後，也沒有任何的慰問。當地媒體接著詢問，也僅得到舉辦活動的單位回應「我們還在調查，會跟萊希一家保持聯繫。」

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