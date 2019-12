海豚共游變惡夢…小妹拍完溫馨照　慘遭「失控豚啃腿拖進水底」母崩潰目睹！

▲女孩遭到海豚拖下水,。(圖/示意圖非當事海豚/免費圖庫pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

在許多人的心中,海豚是屬於相當友善的哺乳類動物,除了能夠與人類互動之外,其帶著天真的樣貌深受大人小孩喜愛。英國一名10歲小女孩日前跟家人一起參加跟海豚「共游」的活動,沒想到卻突然遭到海豚拉進水底,甚至連教練都無法靠近。

根據英國《太陽報》報導,10歲的萊希(Lexi Yeo)假期時跟著家人到墨西哥旅遊,並參加了與海豚一起游泳的活動,沒想到卻在游泳的過程中,原本兩隻和善的海豚突然襲擊萊希,不受控制的把她試圖往水底拉,不論一旁的教練如何吹哨、下令,都拒絕回應。

萊希的母親蘿拉(Laura)在一旁親眼目睹這一切,崩潰的不斷向旁邊求救。兩隻海豚咬傷萊希的腿部、且不斷的撞擊,最後教練趁機拉出萊希,並將她推上岸邊,這時她已經受傷躺在地上,眾人立即將她送醫。

事後該單位調查海豚狀況,老闆聲稱寬吻海豚基本上沒有攻擊性,可能是其中雄性海豚發出的荷爾蒙,導致海豚出現攻擊性。但萊希的家人表示,這間公司舉辦了與海豚共游的活動,但卻沒有任何安全措施,甚至萊希受傷後,也沒有任何的慰問。當地媒體接著詢問,也僅得到舉辦活動的單位回應「我們還在調查,會跟萊希一家保持聯繫。」

Lexi Yeo, ten, was left bitten, bloodied and bruised when her deranged mother allowed her to swim with tormented dolphins during dolphin swim experience. Laura Yeo should lose custody of her daughter as she showed child that wild animals deserve to be taken from their families. pic.twitter.com/y6kbvseNyV