小女嬰出生6小時「懷抱中斷氣當小天使」　母崩潰痛哭…遭醫冷嗆：安靜點！

▲女子在生產6小時之後,新生兒死亡,揭發醫院疏失高達600件。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

英國舒茲伯利(Shrewsbury)近日爆發相當大的醫療醜聞,超過200個曾在舒茲伯利醫院(Shrewsbury)和德福醫院接生,但卻被發現有部分的嬰兒在接生當下出現併發症、或是缺氧等意外甚至死亡。不少家庭紛紛出面道出自己的經歷,其中一名19歲的孕婦回想起當時才生產完,就要面臨孩子過世的場景,還是情緒相當激動。

根據英國《太陽報》報導,這名19歲的新手媽媽在產檢過程中都沒問題,並且按時都有觀察胎兒狀態,沒想到卻在舒茲伯利醫院生產時,被醫師告知有難產的現象,最終寶寶因為難產出現併發症。此外2009年一名母親史丹頓(Rhiannon Standton)好不容易等到生產當天,女兒卻才到這世界上6小時就被宣布死亡,史丹頓當時相當難過,不由得在產房放聲大哭,但一旁的護理師卻冷冷地說「不好意思,請小聲一點,這樣的話要請家屬們都出去」。

這件消息爆發後,不少在該醫院生產過的家屬也都出面表示,在這間醫院出生的小孩,都會出現問題,甚至沒有機會抱到自己孩子,就被告知小孩已經沒有呼吸心跳。

孕產婦專家唐娜·奧肯登(Donna Ockenden)表示,1979年至2017年間,就有42名嬰兒、3名媽媽死亡,有51個嬰兒在出生時呈現缺氧現象,而實際狀況可能達到600件。挺身而出的家屬也表示,希望可以趁機審慎調查醫院的醫療疏失,還這些無緣的孩子一些交代。

Controversial review panel set-up to investigate NHS baby deaths is disbanded Daily Mail Rhiannon Davies from Shropshire, is pictured with her daughter Kate moments after she was born on March 1, 2009. The infant died just six hours later at ... https://t.co/WT3UAp94SK pic.twitter.com/6rO4jsj6Y4