小女嬰出生6小時「懷抱中斷氣當小天使」　母崩潰痛哭…遭醫冷嗆：安靜點！

▲女子在生產6小時之後，新生兒死亡，揭發醫院疏失高達600件。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國舒茲伯利（Shrewsbury）近日爆發相當大的醫療醜聞，超過200個曾在舒茲伯利醫院（Shrewsbury）和德福醫院接生，但卻被發現有部分的嬰兒在接生當下出現併發症、或是缺氧等意外甚至死亡。不少家庭紛紛出面道出自己的經歷，其中一名19歲的孕婦回想起當時才生產完，就要面臨孩子過世的場景，還是情緒相當激動。

根據英國《太陽報》報導，這名19歲的新手媽媽在產檢過程中都沒問題，並且按時都有觀察胎兒狀態，沒想到卻在舒茲伯利醫院生產時，被醫師告知有難產的現象，最終寶寶因為難產出現併發症。此外2009年一名母親史丹頓（Rhiannon Standton）好不容易等到生產當天，女兒卻才到這世界上6小時就被宣布死亡，史丹頓當時相當難過，不由得在產房放聲大哭，但一旁的護理師卻冷冷地說「不好意思，請小聲一點，這樣的話要請家屬們都出去」。

這件消息爆發後，不少在該醫院生產過的家屬也都出面表示，在這間醫院出生的小孩，都會出現問題，甚至沒有機會抱到自己孩子，就被告知小孩已經沒有呼吸心跳。

孕產婦專家唐娜·奧肯登（Donna Ockenden）表示，1979年至2017年間，就有42名嬰兒、3名媽媽死亡，有51個嬰兒在出生時呈現缺氧現象，而實際狀況可能達到600件。挺身而出的家屬也表示，希望可以趁機審慎調查醫院的醫療疏失，還這些無緣的孩子一些交代。