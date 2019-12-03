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車壞困40度高溫！她只靠「伏特加+水」慘度8日　同伴仍失蹤

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記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名52歲女子塔瑪拉（Tamra McBeath-Riley）11月19日時，與2名朋友開車到愛麗斯泉（Alice Springs）旅遊，沒想到就在試圖繞過休河（River Hugh）時，車子卻突然卡住，而這條河不僅大，又剛好在靠近地形複雜的地帶，溫度最高會達到40度；3人待在車上3天後終於受不了，決定分頭逃離，8天後塔瑪拉被救援直升機發現，期間她只吃了一些車上有的口糧，以及靠著伏特加和水過活而她的同伴裡仍有一人失蹤。

根據《太陽報》報導，塔瑪拉與朋友克萊爾（Claire Hockridge）和富蘭（Phu Tran）3人，一同開車出遊，但車子卻在休河附近故障，他們在車子裡待了3天之久，仍然沒有等到救援，於是決定在車上留下紙條並逃出車子，向外尋找其他救援辦法。當地的牧場主人在發現車子跟紙條後，立即通報警方進行搜索，不過因為地形十分複雜，所以警方也沒有頭緒該往哪找，只能靠著直升機在空中找人。

塔瑪拉說，因為河實在是太寬大了，雖然嘗試過多次逃脫卻都失敗，一開始車上還有糧食、伏特加、餅乾跟泡麵，但隨著時間過去他們還是決定要逃離車子，原本因為白天太熱只打算在晚間行走的他們，被迫連早上也要繼續行走，因為他們只剩下水；3人在一個水坑前分道揚鑣，她跟自家狗狗留守在水坑，而克萊爾和富蘭則是拿著GPS繼續走。

5天後，塔瑪拉被直升機發現，當時她以為是自己的同伴到達高速公路，並找人來幫忙，但卻被告知其餘兩人的行蹤仍成謎。12月3日，根據澳洲媒體報導，富蘭靠著喝地下水在一處偏遠的地方被發現，克萊爾至今仍下落不明。

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