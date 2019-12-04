　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永慶房屋成交王林煒倫　目標帶家人更享受人生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼永慶房屋林煒倫。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶推動彈性工作8小時的制度下，林煒倫兼顧工作與生活。

圖、文／永慶房屋提供

年輕時獨自北上打拚的林煒倫，抱持「堅持做對的事」的拚勁，讓客戶感受他的認真服務，業績持續成長，今年上半年，他搶進永慶房屋雙北市「成交王」前五強，目標收入更高、帶家人享受人生。在永慶房屋推動彈性工作8小時的制度下，他兼顧工作與生活，維持運動習慣；公司推動「永慶大聯盟」將工作遊戲化，讓他享受團隊一起解任務的快樂。

林煒倫的老家在彰化，退伍那年他隻身北上，來到陌生的台北，進入永慶房屋工作。他說，當時身上背負60萬元學貸，想要找到高收入的工作，而永慶房屋保障前九個月每月5萬元優渥條件，對新鮮人來說相當優渥，每月還能匯款孝順父母，讓他可以無後顧之憂全心投入，因此吸引他加入，一路走來至今已經14年，更在永慶完成購屋成家的夢想。

請繼續往下閱讀...

不斷磨練、學習　林煒倫：工作專注而努力一定有所回報

林煒倫說，一開始比較不會講話，經過不斷磨練、學習，在店長和師父帶領下，每天持續成長，與客戶應對更熟練、工作也更有方法。進入永慶3年多後，他的業績開始穩定拉高，客戶指定服務更是持續不斷；談到業績長紅的原因，他分析，他在工作上心無旁鶩，專注而努力，花時間做努力做一定會有回饋。

談到印象最深刻的成交案子，林煒倫回憶，有一個客戶在香港工作，在香港看到永慶房屋廣告，透過越洋電話聯繫，他清楚說明物件狀況並為客戶詳細解答疑慮，客戶一回台灣看房就馬上確定成交。後續又指定由他負責第二次交易，他協助尋找滿足客戶的需求與條件的物件，透過視訊陪同客戶看房及解說，隔天更帶著合約搭機飛到香港進行簽約成交，客戶也大讚，永慶房屋經紀人真的很積極，對物件解說仔細、完整，下次要交易，還是會選擇永慶房屋的煒倫服務，主動積極的服務態度，讓客戶留下深刻的印象。

▲▼永慶房屋林煒倫。（圖／永慶房屋提供）

▲在工作給予堅實後盾下，林煒倫32歲結婚。

幸好在永慶！有能力過更好生活

有了工作給予堅實後盾下，林煒倫32歲結婚，也買下自己的房子，他也非常感謝公司給他機會加入永慶房屋，不僅學貸早已全數還清，還順利完成要價不斐、高達數十萬元的牙齒咬合矯正手術，幸好自己在永慶，才有這樣的能力負擔，也才有辦法過更好的生活，存到錢又買了房子，比外面就業環境更好。

永慶房屋首創業界「彈性工作8小時」制度，更是讓林煒倫時常帶著親愛老婆四處旅遊，爬山、去海邊、每月回彰化老家，並計畫一年出國一次，去年才去了日本旅遊，今年也在規劃當中；而平時他也可以維持運動習慣，騎腳踏車、健身。

▲▼永慶房屋林煒倫。（圖／永慶房屋提供）

▲對林煒倫而言，工作最重要的是積極服務，滿足客戶需求，實現客戶買賣房屋的夢想。

永慶大聯盟讓工作更有效率　最期待拿永者幣

不只「彈性工作8小時」讓林煒倫生活更有品質，永慶房屋推動工作遊戲化環境，推出「永慶大聯盟」平台，讓員工工作更有效率也更有趣味性，登入可以選擇虛擬人物、寶物與裝備，領取當月任務，還能與同事組隊一起解任務，同事間除了默契更好，效率也更好。而「解任務」還會額外獲得「永者幣」，每月無上限，解任務越多領越多，「永者幣」可以到「永者商城」消費，最常換取禮券給老婆用，等於額外的獎金，讓他每天解任務闖關更有衝勁。

現在的林煒倫，生活品質佳，今年上半年更因業績表現亮眼，獲得公司海外獎勵旅遊杜拜雙人遊，接下來的目標是希望業績更上一層樓，帶家人前往歐洲、美國旅遊，兼顧工作與家庭平衡，朝五子登科的幸福生活邁進！

▲▼永慶房屋林煒倫。（圖／永慶房屋提供）

▲林煒倫今年上半年更因業績表現亮眼，獲得公司海外獎勵旅遊杜拜雙人遊。

延伸閱讀：

脫下軍裝、走出廚房！27歲開啟「百萬年薪」人生　28歲晉升「一店之長」

永慶創新「實境Live賞屋」　房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

永慶房屋獲1111人力銀行「幸福企業大賞」　今年雇主品牌第3獎

重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

讓哥來帶你！蕭志浩帶人成功勇奪冠軍店長

ET快訊
陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低藝人」：不是突然猝逝誰知道
默默要你命！「3部位會痛」恐是心臟病　醫曝：快跑急停超有感
李玉璽牽手小Hebe「暗巷喇舌」直擊！邊親邊掏出1物…網全看
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

脫下軍裝、走出廚房！27歲開啟「百萬年薪」人生　28歲晉升「一店之長」

永慶創新「實境Live賞屋」　房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

讓哥來帶你！蕭志浩帶人成功勇奪冠軍店長

北海岸金山三芝限定　新北市圖打造「VIP電影院」5人可包廳

羊肉爐、薑母鴨「只賣麵線沒白飯」！老饕曝3大理由　老闆說話了

永慶房屋成交王林煒倫　目標帶家人更享受人生

青春無敵！抱緊對方就能抵檔全世界　春風新廣告神結尾「媲美泰國、日本廣告」　討論度熱炸！

兒福盟3.7億買房惹議　呂秋遠揭社工「累爆工作」：為什麼不行？

3.7億買辦公室！兒盟澄清「基金來源、買到公益價」仍止不住火...民眾怒退捐

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

北海岸金山三芝限定　新北市圖打造「VIP電影院」5人可包廳

羊肉爐、薑母鴨「只賣麵線沒白飯」！老饕曝3大理由　老闆說話了

永慶房屋成交王林煒倫　目標帶家人更享受人生

青春無敵！抱緊對方就能抵檔全世界　春風新廣告神結尾「媲美泰國、日本廣告」　討論度熱炸！

兒福盟3.7億買房惹議　呂秋遠揭社工「累爆工作」：為什麼不行？

3.7億買辦公室！兒盟澄清「基金來源、買到公益價」仍止不住火...民眾怒退捐

今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝周末可能又有冷氣團

一周3變濕涼→乾冷！天冕「送豪雨」連3日雨襲全台　逼近冷氣團周末接力

兒福聯盟置產「爆退捐潮」　社福機構難道只能比窮不能有殼？

直銷越南新娘32萬！想娶老師變「調教師」　老實男慘遭家暴

萌妹洗澡「濕身取餐」…柔聲要他「等一下喔」　外送員爆小劇場：故意的嗎

美眾院情報委員會通過「彈劾報告」：川普濫權打對手又阻礙調查

哈日族捶心肝！日圓創一個月來新高　換新台幣5萬少吃三碗拉麵

網軍護航謝長廷　韓國瑜：蔡英文受訪「支支吾吾」更顯心虛

老翁土龍藥酒補體力　無痛血尿檢查竟是「泌尿道上皮癌」

東京3歲童遭揍肚內臟出血亡　媽媽男友：發現時已漂在浴缸裡

新台幣開盤貶值2.3分　以30.53元兌1美元開出

高更畫作《樹》拍賣「天價3.2億元售出」　比巴黎拍賣行預期高出近2倍

冬天面癱病激增！「口眼歪斜」最怕騎車吹風、吃辣...嚴重可拖2年

美股大幅下挫　台股今開盤下跌19點陷11,500點保衛戰

泰國遊樂設施「保險桿半空彈開」　甩飛6乘客13歲少女當場摔斷腿

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝

兒盟3.7億買辦公室遭轟　狂接退捐電話！

豪雨變天連3日　逼近冷氣團接力

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

娶越南新娘花32萬　老實男慘遭家暴

辣妹工程師睡翻「巨峰驚人甦醒」

兒盟3.7億買房　呂秋遠：為什麼不行？

友笑：吃超商微波食品很盤　網揭「最大優勢」

社福機構難道不能有自己的家？

便當最討厭哪道菜？饕客一面倒狂搖頭

超商取貨店員「請問先生是？」　他一開口全部人笑了

更多熱門

相關新聞

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

台商回流以及利率持續維持低檔，讓民眾購屋信心回升，不過中美貿易戰仍未有定數，加上距離總統大選只剩1個多月，部分民眾放緩購屋腳步，讓11月房市交易量略為轉淡，但是跟去年同期相比，全台交易量有近3成的漲幅。房仲業者分析，目前國內外暫無撼動房市的重大利空，交易量將可望在農曆年前穩定發展，仍以剛性需求的自住買方為主。

脫下軍裝27歲開啟百萬年薪人生

脫下軍裝27歲開啟百萬年薪人生

台中捷運共構站房價全上揚　松竹站買3房千萬有找

台中捷運共構站房價全上揚　松竹站買3房千萬有找

國外待1年！頂大文組南部求職35K臉綠

國外待1年！頂大文組南部求職35K臉綠

房仲另類售屋術！說服屋主賠售　感動買家祖孫

房仲另類售屋術！說服屋主賠售　感動買家祖孫

關鍵字：

永慶房屋業務成交王

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

白癡公主突PO小女孩照片！曝：我的小孩

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面