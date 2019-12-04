永慶房屋成交王林煒倫　目標帶家人更享受人生

▲永慶推動彈性工作8小時的制度下，林煒倫兼顧工作與生活。



圖、文／永慶房屋提供

年輕時獨自北上打拚的林煒倫，抱持「堅持做對的事」的拚勁，讓客戶感受他的認真服務，業績持續成長，今年上半年，他搶進永慶房屋雙北市「成交王」前五強，目標收入更高、帶家人享受人生。在永慶房屋推動彈性工作8小時的制度下，他兼顧工作與生活，維持運動習慣；公司推動「永慶大聯盟」將工作遊戲化，讓他享受團隊一起解任務的快樂。

林煒倫的老家在彰化，退伍那年他隻身北上，來到陌生的台北，進入永慶房屋工作。他說，當時身上背負60萬元學貸，想要找到高收入的工作，而永慶房屋保障前九個月每月5萬元優渥條件，對新鮮人來說相當優渥，每月還能匯款孝順父母，讓他可以無後顧之憂全心投入，因此吸引他加入，一路走來至今已經14年，更在永慶完成購屋成家的夢想。

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不斷磨練、學習 林煒倫：工作專注而努力一定有所回報

林煒倫說，一開始比較不會講話，經過不斷磨練、學習，在店長和師父帶領下，每天持續成長，與客戶應對更熟練、工作也更有方法。進入永慶3年多後，他的業績開始穩定拉高，客戶指定服務更是持續不斷；談到業績長紅的原因，他分析，他在工作上心無旁鶩，專注而努力，花時間做努力做一定會有回饋。

談到印象最深刻的成交案子，林煒倫回憶，有一個客戶在香港工作，在香港看到永慶房屋廣告，透過越洋電話聯繫，他清楚說明物件狀況並為客戶詳細解答疑慮，客戶一回台灣看房就馬上確定成交。後續又指定由他負責第二次交易，他協助尋找滿足客戶的需求與條件的物件，透過視訊陪同客戶看房及解說，隔天更帶著合約搭機飛到香港進行簽約成交，客戶也大讚，永慶房屋經紀人真的很積極，對物件解說仔細、完整，下次要交易，還是會選擇永慶房屋的煒倫服務，主動積極的服務態度，讓客戶留下深刻的印象。

▲在工作給予堅實後盾下，林煒倫32歲結婚。

幸好在永慶！有能力過更好生活



有了工作給予堅實後盾下，林煒倫32歲結婚，也買下自己的房子，他也非常感謝公司給他機會加入永慶房屋，不僅學貸早已全數還清，還順利完成要價不斐、高達數十萬元的牙齒咬合矯正手術，幸好自己在永慶，才有這樣的能力負擔，也才有辦法過更好的生活，存到錢又買了房子，比外面就業環境更好。

永慶房屋首創業界「彈性工作8小時」制度，更是讓林煒倫時常帶著親愛老婆四處旅遊，爬山、去海邊、每月回彰化老家，並計畫一年出國一次，去年才去了日本旅遊，今年也在規劃當中；而平時他也可以維持運動習慣，騎腳踏車、健身。

▲對林煒倫而言，工作最重要的是積極服務，滿足客戶需求，實現客戶買賣房屋的夢想。

永慶大聯盟讓工作更有效率 最期待拿永者幣



不只「彈性工作8小時」讓林煒倫生活更有品質，永慶房屋推動工作遊戲化環境，推出「永慶大聯盟」平台，讓員工工作更有效率也更有趣味性，登入可以選擇虛擬人物、寶物與裝備，領取當月任務，還能與同事組隊一起解任務，同事間除了默契更好，效率也更好。而「解任務」還會額外獲得「永者幣」，每月無上限，解任務越多領越多，「永者幣」可以到「永者商城」消費，最常換取禮券給老婆用，等於額外的獎金，讓他每天解任務闖關更有衝勁。

現在的林煒倫，生活品質佳，今年上半年更因業績表現亮眼，獲得公司海外獎勵旅遊杜拜雙人遊，接下來的目標是希望業績更上一層樓，帶家人前往歐洲、美國旅遊，兼顧工作與家庭平衡，朝五子登科的幸福生活邁進！

▲林煒倫今年上半年更因業績表現亮眼，獲得公司海外獎勵旅遊杜拜雙人遊。

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