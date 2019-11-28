脫下軍裝、走出廚房！27歲開啟「百萬年薪」人生　28歲晉升「一店之長」

▲李為喬在永慶房屋第1年就晉升「百萬年薪」一族！



圖、文／永慶房屋提供

今年28歲的李為喬，曾當過職業軍人、參加廚師培訓，這兩種職業一是軍隊生活圈狹小、生活不夠自由自在，二是餐飲業久站、平均每天工時高達12小時，讓他下定決心轉換人生跑道。2年前加入永慶房屋當房仲經紀人，有專屬師父帶著做，加上科技工具輔助，前九個月、每月5萬元保障，讓他安心從頭學起，在27歲時，實現「百萬年薪」的階段目標。入行2年，升任永慶房屋松山區店長，成功翻轉人生！

擴大生活圈、翻轉高工時 樂觀迎戰未來

請繼續往下閱讀...

李為喬初入社會找工作時，正值國軍招募新血，看中職業軍人工作穩定，薪水會隨年資和官階調漲，平均月薪4萬元起跳，還有眷屬福利，李為喬開始他的軍職事業。

回憶5年在金門的軍旅生涯，李為喬深感軍人最大的犧牲就是不夠自由，與家人相處疏離，他提到：「生活圈遠比一開始想像的還要限縮，只有放返台假時，才能離開金門。而金門又這麼小，感覺很鬱悶。」在認真思考退伍的發展空間後，他決定卸下軍職、不再苦撐！

回到台灣，李為喬往餐飲業發展，畢竟人一天要吃三餐，賺錢機會應該比較大！曾經學過賣雞排、參加過法式餐廳廚師訓練，開始體會到餐飲業的高工時，以及發展限制，一旦遇到房租、原物料上漲，或是老闆經營不善，都可能造成歇業，讓他無奈離開。

不過，李為喬沒有被不順遂的求職路擊敗，反而激起他的鬥志！一想到每個人都可能買房子，「不如，去當房仲經紀人吧！」比起汽車或保險業務員，房子總價高，獎金也相對高，更有機會快速邁向百萬年薪，存到人生第一桶金！

▲李為喬店長（右2）團隊績效優異，獲「傑出店長」表揚。



房仲菜鳥變身新人王 入行2年升任店長

「永慶房屋是房仲新手的最佳工作！很感謝當時沈政達協理、鍾森致協理、黃柏誠店長以及許鈺銘學長對我的支持與鼓勵，讓我有勇氣往管理職前進！」

李為喬提到自己剛進房仲業時，對於房仲工作並不瞭解，第一年保障9個月、每月5萬元，讓他無後顧之憂地努力學習。李為喬工作衝勁與熱忱兼備，績優的業績表現，讓他第1年就百萬年薪，也因為他的領導力為主管所肯定，第2年就升任店長職。

李為喬說：「之前當軍人、做廚師薪水大概4.5萬元，不過軍人活動範圍被限縮窄化，而餐廳廚房如同戰場，長時間高壓工作很緊繃。」永慶彈性工作8小時制度，讓他可以根據實際狀況調配，取得工作與生活之間的平衡，公司為致力推動「永慶大聯盟」就是希望同仁每天上班第一件事，打開電腦就像玩遊戲，組隊、解任務還可累積「永者幣」，到「永者商城」消費，換成實質的獎勵，單月最高可以額外賺到近萬元的實質商品或禮券，等於月月為自己加薪，藉由「永慶大聯盟」讓每一位同仁工作遊戲化，做起事來也更有效率。

在永慶房屋即將滿3年，李為喬與店同仁培養出深厚情誼與團隊默契，一起為相同目標打拚的向心力，是李為喬最在乎的！他也為自己和團隊許下3大目標：首先，希望全店同仁都能成為「百萬年薪一族」。第二，期許同仁更進一步，成為「有房一族」。第三，規劃每年都可以帶家人和女友出國走走，體驗世界各地風光。

▲努力工作、用力玩！李為喬在長灘島初嘗試拖曳傘飛行。



延伸閱讀：

永慶創新「實境Live賞屋」 房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

永慶房屋獲1111人力銀行「幸福企業大賞」 今年雇主品牌第3獎

永遠的第四棒陳金鋒現身「永慶大聯盟」！揮出夢想全壘打

重視「團戰」成果 黃威勵積極教新人菜鳥成專家

讓哥來帶你！蕭志浩帶人成功勇奪冠軍店長