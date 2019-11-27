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永慶創新「實境Live賞屋」　房仲唯一三度獲「數位奇點獎」

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永慶創新「實境Live賞屋」 房仲唯一三度獲「數位奇點獎」（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團勇奪第三屆「數位奇點獎」最佳體驗技術運用獎金獎、最佳科技創新金獎。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團今年推出擁有專利的全新創新服務「實境Live賞屋」，讓消費者更即時掌握看房細節，以顧客為中心的成功創新服務，讓永慶房產集團日前再度勇奪今年第三屆「數位奇點獎」中「最佳體驗技術運用獎」金獎與「最佳科技創新」金獎，更是唯一連續三年均獲得「數位奇點獎」肯定的房仲品牌！

永慶房產集團科技創新屢獲肯定，今年四月榮獲《創新商務獎》「最佳技術創新獎」、六月獲工商時報《台灣服務業大評鑑》「科技創新服務獎」、八月獲《國際數字商業創新大獎》，如今又獲2019年第三屆「數位奇點獎」（Digital Singularity Awards, DSA）肯定。「數位奇點獎」由DMA台灣數位媒體應用行銷協會舉辦，希望藉由頒獎讓創新得以交流、透過創意讓產業生態改變、定義未來。

今年由96位產官學界的專業人士組成的評審團選出得獎作品，永慶房產集團「實境Live賞屋」是由79家公司、468件報名作品當中脫穎而出！DMA秘書長盧諭緯表示，永慶房產集團等客戶端企業作品入圍，顯見品牌建立數據平台挖掘消費者需求，以及創造新體驗的企圖心，回應「顧客為中心」的時代需求。

代表領獎的永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：永慶一路運用創新科技翻轉房仲產業的服務模式，從純人的服務，進入網路看屋、影音看屋、行動看屋，到最新的智能看屋，不斷為產業開創新的服務模式，也改變消費者購售屋的行為。近年更全球首創將MR與VR技術帶進賞屋服務中，推出實踐「買房先體驗生活圈」的「MR智能生活」與「實境找房」服務。但創新的腳步從未停歇，「實境Live賞屋」的誕生，就是在服務過程中看見了消費者的需求，而推出的全新服務。

永慶創新「實境Live賞屋」 房仲唯一三度獲「數位奇點獎」（圖／永慶房屋提供）

永慶創新「實境Live賞屋」 房仲唯一三度獲「數位奇點獎」（圖／永慶房屋提供）

▲「實境Live賞屋」實踐「多人異地看屋」的服務想像，讓消費者透過網路就能連線，由經紀人實境帶看解說，即時詢問即時獲得解答！

陳賜傑協理進一步說明：在網路平台上看房時，雖有豐富的照片與資訊，但若能有房產專家線上即時解說帶看、即刻解惑，消費者將能更有效率的掌握房況；此外，買房子往往要一家人有共識，但現代人都很忙碌，要約到一家人同時前往房屋現場並不容易，也拉長了消費者買屋的決策時間。因此，永慶將「實境找房」升級，推出「實境Live賞屋」，實踐「多人異地看屋」的服務想像，讓消費者透過網路就能連線，由經紀人實境帶看解說，即時詢問即時獲得解答！

「實境Live賞屋」由永慶經紀人和消費者連線，一邊解說帶看，一邊利用VR環景影像，讓消費者透過電腦或手機，清楚看到房屋的內部裝潢細節，猶如身在屋內，線上看房更有感；更特別的是，經紀人可在螢幕上手寫註解、標示重點，消費者的螢幕上也會立即顯示經紀人標示的重點，互動即時、資訊更清楚！

陳賜傑協理補充：永慶產品設計與開發團隊始終力求產業創新，帶領數位轉型。從「MR智能生活」、「實境找房」到今年「實境Live賞屋」，年年獲得「數位奇點獎」的肯定，更鞭策持續為消費者提供優質服務，帶領產業持續提升。

永慶創新「實境Live賞屋」 房仲唯一三度獲「數位奇點獎」（圖／永慶房屋提供）

▲數位奇點獎主持人阿Ken（左），得知永慶房產集團得獎，大讚永慶快搜app超好用！

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