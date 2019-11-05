重視「團戰」成果　黃威勵積極教新人菜鳥成專家

圖、文／永慶房屋提供



「沒有天生的信心，只有不斷培養的信心！」永慶房屋黃威勵勇敢挑戰自我，秉持「不怕犯錯、只怕不做」的精神，成功闖出一片天，業績長紅，獲得今年上半年「成交王」第二名殊榮。並在「永慶大聯盟」工作遊戲化的平台下，積極帶領新人一起「團戰」；不僅如此，他更在永慶「彈性工作8小時」的制度下重拾運動習慣，成功減重15公斤，工作同時兼顧家庭與生活。





▲黃威勵重拾運動習慣，成功減重15公斤，兼顧家庭與生活。

初入行的他，前兩個月在店長帶領下，好不容易成交，買方卻又因故解約，一度讓他感到挫折；但他後來調整心態，告訴自己「從做中學」，獲得的經驗比別人更多，過程中店長和學長也都積極協助，讓他快速累積實戰經驗。



黃威勵回憶，第二年起業績開始穩定，主要關鍵是他每天都做足功課、思考服務的機會在哪裡？包括充分了解手上接觸的客戶、安排每天行程並排定優先順序，儘量符合客戶需求；另外，他每天下班後也會檢討當天需要改進之處，這讓他更了解周邊商圈與客戶。他說，凡事都要勇於嘗試，保持衝勁，越怕犯錯越不會成長。



也因為自身經驗，黃威勵特別重視團隊合作，積極給予新進學弟妹方向與建議，他認為同事之間互相詢問、幫忙，整體職場的環境氛圍，足以影響一個人在職場的成就發展。





▲黃威勵特別重視團隊合作，積極給予新進學弟妹方向與建議。

每月設定目標值 上半年榮登「成交王」亞軍

28歲結婚、29歲生小孩、30歲出頭買房子，黃威勵進入永慶3年多就達到這個成就，他謙虛地說：業績長紅最重要的關鍵在於，公司與時俱進的科技系統精準配對，快速滿足消費額者需求，今年上半年榮登雙北市「成交王」第二名殊榮，獲得公司的海外獎勵旅遊-杜拜雙人遊，除了感謝公司、客戶支持，更感謝店內同仁互相支援合作。



談到耕耘商圈的訣竅，黃威勵說，平時多到周邊社區走動，自然而然熟識住戶、管理員。有時候一天走訪一個社區5次，口碑也逐漸打傳開，有更多客戶指名委託他買賣房子。他強調，心態很重要，他的角色是幫助客戶完成購、售屋交易，提實實在在的資訊，腳踏實地用真心服務，客戶都感覺得到，當然更願意信任自己。





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▲黃威勵今年上半年更榮登雙北市「成交王」第二名殊榮，獲得公司海外獎勵旅遊-杜拜雙人遊。

工作就像組隊打團戰 更多時間享受生活 運動瘦身15公斤有成

永慶打造「工作遊戲化」的職場，推出「永慶大聯盟」平台，每天上班就像團隊一起「解任務」，不僅工作更有方向、效率更高，還可以互相支援，組隊打「團戰」，同事有事情需要幫忙，黃威勵都會義不容辭。他笑說，每次解任務都可以累積永者幣，等於額外加薪，工作更有動力與拚勁，永者幣還可以到永者商城消費，最常兌換電影票陪太太約會，讓他工作生活都得意。



而公司推動的「彈性工作8小時」制度，讓他可以彈性運用時間，與家庭互動更多，平時陪家人逛大賣場買東西、陪小孩子打棒球、玩桌遊，工作以外兼顧家庭和健康。工作、生活更平衡，透過積極運動，整整瘦身15公斤達到自己理想身材。





▲永慶推出業界首創的「彈性工作8小時」制度，讓黃威勵彈性運用時間，與家庭互動更多。

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