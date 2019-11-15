永慶房屋獲1111人力銀行「幸福企業大賞」　今年雇主品牌第3獎

▲永慶房屋獲1111人力銀行「2019幸福企業大賞」肯定。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房屋「幸福職場」再獲肯定！在1111人力銀行舉辦的「2019幸福企業大賞」網路票選活動中，獲得上班族和網友的高度認同感，獲選為「幸福企業」！其頒獎典禮今年11月在台北遠東大飯店隆重舉辦，永慶房屋由人資部經理塗振宏代表，從內政部地政司副司長王成機手中接獲獎座。

這已經是今年永慶房屋拿下的第三座「幸福企業．健康職場」的獎項了！第一個獎項是今年7月永慶房屋二度獲得台灣「亞洲最佳企業雇主奬」，成為台灣唯一二度獲獎的房仲品牌。第二個，則是今年11月初，由教育部體育署頒發的「運動企業認證標章」，永慶成為不僅是首家，更是年年獲「運動企業認證」的房仲品牌。

▲孫慶餘董事長（圖中）、陳金鋒和黃暐傑與冠軍隊伍合照。

員工幸福了 客戶才會滿意

永慶房屋深信「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，所以致力提供幸福有感的薪獎福利，並建構工作與生活平衡的幸福職場。首先，永慶房屋提供第一線新人前9個月、每月5萬元的保障，為目前業界最優方案，讓房仲新人在沒有經濟壓力的狀況下安心學習。此外，晉升制度以能力為導向、不受年資限制，表現好，還有月月晉升的機會。

此外，永慶房屋更額外提撥激勵獎金，提供每人每年最高250萬的「幸福成家基金」，協助經紀人幫客人圓成家夢的同時，也能幫自己買到人生第一間房！

彈性工作8小時、三大運動賽事 打造健康職場

另一方面，為提供工作和生活平衡的職場，永慶房屋在2015年首創推出「彈性工作8小時」制度，成功翻轉房仲經紀人高工時的刻板印象，實踐「聰明工作，健康生活」的生活型態！值得一提的是，永慶透過科技工具、系統平台，讓經紀人上班就像玩遊戲般，工作就是組隊、團戰、闖關，過程中賺取的「永者幣」，還可以換取實質獎勵。

而為提升同仁的健康生活，永慶房屋更每年舉辦籃球、壘球、羽球等三大運動賽，鼓勵同仁建立運動習慣，不但可以強健體魄、紓解工作壓力，同時，增加跨部門或門店夥伴的互動交流機會，也有利團隊合作默契和同事情誼的建立。

日前在2019年壘球總冠軍賽上，特別邀請「台灣巨砲－陳金鋒」及「旅美球星－黃暐傑」擔任嘉賓，與永慶房產集團孫慶餘董事長一同為球員加油、頒發冠亞軍獎盃，並舉辦永慶專屬見面拍照會，與現場超過5百位同仁與眷屬加油團同歡！

為鼓勵企業提供優質福利，1111人力銀行與媒體攜手舉辦《2019幸福企業大賞》票選活動。邀請網友從「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」及「吃喝玩樂」等四面向，選出自己心目中的幸福企業，共計181家企業獲獎。

▲永慶房屋幸福有感的薪獎福利，讓員工開心、客戶滿意！

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