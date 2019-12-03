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香港航空「發不出員工薪水」…恐遭撤銷營業執照！母公司急貸173億救火

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▲▼香港航空面臨財務危機。（圖／CFP）

▲香港航空面臨財務危機。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

欠債以億元計的香港航空近日面臨撤銷或暫時營業執照的命運，香港空運牌照局昨（2）日宣布，基於港航的財政問題已迅速惡化，嚴重影響其「履行僱主支薪」的責任，勒令港航須在7日或以前，注入新資金及提升其庫存現金至訂定的標準。港航母公司中國海南航空當天晚上緊急發布聲明，表示已向中國國家開發銀行等8間銀行申請40億元人民幣（約新台幣173億元）貸款，幫助解決此次危機。

香港空運牌照局指出，港航的牌照有效期至2023年3月24日，不過在上（11）月29日聽取港航管理層交代的最新財政狀況後，認為該公司財政問題已迅速惡化，嚴重影響其履行僱主支薪的責任，甚至能否持續按牌照規定營運亦令人極度憂慮，決定附加兩項新條件，在本周六（7日）或以前，港航須注入新資金及提升其庫存現金至該局訂定的水準，否則會按《空運（航空服務牌照）規例》採取進一步行動，包括撤銷或暫時撤銷牌照。

▼港航母公司中國海南航空火速貸款解救困境。（圖／CFP）

▲▼港航母公司中國海南航空火速貸款解救困境。（圖／CFP）

據港媒《東網》報導，成立23年的港航自2018年起就不斷傳出財務陷入困境的消息，直到今年，財政狀況仍有持續惡化的跡象，不時有債主到法庭追討數以億元計的欠款，又爆發股東糾紛及董事跳船的危機，公司之後更不停削減航班及停辦航線，甚至要求管理層減薪及員工放無薪假，卻依舊無法扭轉財務問題；空運牌照局日前證實，港航無法如期支薪予部分員工，必須由他們出手介入調查。

港航母公司海南航空2日晚間發布聲明，公布會議審議並通過了《關於向銀行申請貸款的報告》，公司董事會同意與中國國家開發銀行等8家銀行銀團簽署貸款合約，由公司向銀團申請貸款共計40億元人民幣（約新台幣173億元），指定用於海航控股及下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員薪水、飛機租金等經營性支出，因此香港航空問題可望得到紓解。

▼香港航空若7日前未達到空運牌照局的規定，將面臨撤牌命運。（圖／翻攝自臉書「HAGSL Secrets」）

▲▼香港航空。（圖／翻攝自臉書「HAGSL Secrets」）

公告也稱，貸款協議期限為3年，首2年為寬限期（只繳利息， 不攤還本金之意），貸款利率為固定利率，即年利率4.75%，在合約約定的貸款期限內執行利率不作調整。

報導指出，倘若港航過不了這關，已經購買機票的旅客，政府會要求其他航空公司幫忙提供機位，再由港航支付相關費用。不過港航目前已有內部消息流傳，員工有機會在6日順利拿到薪水，目前也已出現新的投資者幫忙，讓公司避開撤銷營業執照的危機。

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