　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中加劇香港航空財務危機　12/7公佈是否撤照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼受反送中衝擊，香港機場戒備森嚴。（圖／記者曾俊豪攝）

▲受反送中衝擊，香港機場戒備森嚴。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

反送中示威遊行衝擊香港旅遊業，甚至讓有財政問題的香港航空情況更趨惡劣。香港特區政府發布新聞公報，鑒於香港航空持續的財政問題，空運牌照局（牌照局）一直密切審視該公司的財政情況，並多次要求香港航空向牌照局提交財政改善計劃，言下之意，若財務缺口持續擴大，不排除撤或暫時撤銷其牌照。

《澎湃》新聞報導，牌照局在2019年11月29日的會議上，再次召見香港航空管理層，了解公司最新財務狀況。牌照局最終認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為雇主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。

報導指出，供經過仔細討論，牌照局今（2日）決定，香港航空必須於限期前確保能夠注入牌照局訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

倘若香港航空無法在限期前改善財政狀況，牌照局將會根據《規例》第15E條，採取進一步行動，可撤銷或暫時撤銷牌照。相關決定將於12月7日前公佈。

先前報導指出，受到香港局勢衝擊，香港航空先前宣佈削減現有約6%的航班；港航發言人在11月28日更是表示，對部分員工延遲發放11月薪金。除了乘務員及駐海外的員工會準時收到11月薪金外，公司已安排於12月6日向其餘的香港員工發放11月的薪金。

ET快訊
法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚…高媽媽拍背安慰
高以翔家人陪他回來了　父母靈堂前雙手合十道謝：大家辛苦了
LIVE／高以翔回家了　水晶棺抵達靈堂與家人團聚
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南向難補觀光逆差　張國榮：3年少1800億

情緒突然失控！他怒吞下「20cm牙刷」7小時後才就醫…整根卡住捅爛胃

反送中加劇香港航空財務危機　12/7公佈是否撤照

林毅夫：當年「游」來時陸GDP不如非洲　如今將支撐世界經濟

載朋友逆向闖紅燈　轉角急撞「勞斯萊斯」慘賠20萬人民幣

華聞快遞／成交206億元人民幣！北京頂級豪宅集中簽約　占前3年近7成

爸爸不肯買車給他！　22歲巨嬰男鑰匙刮花BMW：以為這樣會買單

澳門新政府主要官員及檢察長首亮相　賀一誠：貫徹一國兩制

北京反擊《香港法案》　暫停美軍艦機赴港休整、制裁NGO組織

被詛咒的一代！1997年出生港女嘆：人生里程碑都遇意外…同齡人驚呼全中

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

南向難補觀光逆差　張國榮：3年少1800億

情緒突然失控！他怒吞下「20cm牙刷」7小時後才就醫…整根卡住捅爛胃

反送中加劇香港航空財務危機　12/7公佈是否撤照

林毅夫：當年「游」來時陸GDP不如非洲　如今將支撐世界經濟

載朋友逆向闖紅燈　轉角急撞「勞斯萊斯」慘賠20萬人民幣

華聞快遞／成交206億元人民幣！北京頂級豪宅集中簽約　占前3年近7成

爸爸不肯買車給他！　22歲巨嬰男鑰匙刮花BMW：以為這樣會買單

澳門新政府主要官員及檢察長首亮相　賀一誠：貫徹一國兩制

北京反擊《香港法案》　暫停美軍艦機赴港休整、制裁NGO組織

被詛咒的一代！1997年出生港女嘆：人生里程碑都遇意外…同齡人驚呼全中

桃園流行音樂露天劇場開工　一年後完工總經費約5.7億元

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

飲料店女服務生遭戳胸超崩潰　變態男鬼扯「忘了紅茶要去冰」

馬大偉運彩解盤／NBA 爵士@76人　挺莊買小分

《爸爸去哪兒》10歲Angela真實側拍照曝 ！　網「美顏現實差好多」嫌胖：別吃了

巴西豪門INTZ正妹輔助初登板　玩家被辣翻：這個我可以！

台南泰達幣1500萬元搶案　3嫌「供詞差太多」羈押禁見

才離開保護所…日10歲男童爆血家中亡　詭女「意識模糊」跪坐一旁

泰國臭臉貓剪毛「殺氣MAX」　美容師浮誇陪笑超反差

五星級服務！信義房屋跳脫買賣範疇　深入「住」的服務

大陸熱門新聞

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

快訊／高以翔水晶棺「中午搭機返台」

7年情斷車遭噴漆！負心漢拍片大逆轉

杭州直擊／高粉聚千燈河　想組團赴金寶山

點亮花海　高以翔最後一夜粉絲送別

先有雞還是先有蛋？找到答案了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

攜400多人親筆信　粉絲憶高以翔

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

黃埔、旺角入夜衝突！港警到場戒備

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

更多熱門

相關新聞

北京正式反擊《香港法案》　

北京正式反擊《香港法案》　

美國總統川普日前正式簽署《香港人權與民主法案》，不僅大陸官媒輪番砲轟，外交部發言人華春瑩今（2日）進一步宣布，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時對美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中「表現惡劣」的非政府組織實施制裁。

1997年出生「受到詛咒」！同齡人驚呼全中

1997年出生「受到詛咒」！同齡人驚呼全中

台大專案助港生就讀　管中閔：報到率8成5

台大專案助港生就讀　管中閔：報到率8成5

2020台港將是「兩個主軸、一條公式」

2020台港將是「兩個主軸、一條公式」

香港淪陷於美國大選內戰，台灣會是下一個廢墟？

香港淪陷於美國大選內戰，台灣會是下一個廢墟？

關鍵字：

香港反送中香港航空港航特派現場

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

高以翔23歲女友憔悴現身！

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面