反送中加劇香港航空財務危機　12/7公佈是否撤照

▲受反送中衝擊，香港機場戒備森嚴。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

反送中示威遊行衝擊香港旅遊業，甚至讓有財政問題的香港航空情況更趨惡劣。香港特區政府發布新聞公報，鑒於香港航空持續的財政問題，空運牌照局（牌照局）一直密切審視該公司的財政情況，並多次要求香港航空向牌照局提交財政改善計劃，言下之意，若財務缺口持續擴大，不排除撤或暫時撤銷其牌照。

《澎湃》新聞報導，牌照局在2019年11月29日的會議上，再次召見香港航空管理層，了解公司最新財務狀況。牌照局最終認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為雇主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。

報導指出，供經過仔細討論，牌照局今（2日）決定，香港航空必須於限期前確保能夠注入牌照局訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

倘若香港航空無法在限期前改善財政狀況，牌照局將會根據《規例》第15E條，採取進一步行動，可撤銷或暫時撤銷牌照。相關決定將於12月7日前公佈。

先前報導指出，受到香港局勢衝擊，香港航空先前宣佈削減現有約6%的航班；港航發言人在11月28日更是表示，對部分員工延遲發放11月薪金。除了乘務員及駐海外的員工會準時收到11月薪金外，公司已安排於12月6日向其餘的香港員工發放11月的薪金。