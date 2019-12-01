香港航空陷財務困難「11月30日遭部分斷油」　航班、服務大刪

▲香港航空受到訪港人數銳減而重創，前景不佳。（圖／翻攝自臉書「HAGSL Secrets」）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港航空身陷財務困難，因反送中運動導致訪港旅客大量減少，9月下調航班班次，宣布2020年減班之後，11月30日再發公告，從12月1日起停止提供機上娛樂系統服務。禍不單行的香港航空現在面臨牌照局緊盯和周邊效益大減，更因財務問題被中國石油天然氣集團通知，30日午夜過後就不再為港航加油。

香港反送中事件爆發至今已近半年，隨著旅客人數大減，香港航空和國泰航空等航空旅遊業受到重大影響。其中，香港航空10月時已與空運牌照局會面，遭警告遲未改善的財政必須在短期內「有效改善」，否則可能面臨撤照情況。

《南華早報》報導，港航11月28日傳出公司財務緊縮，不足以支付旗下3500名員工11月份的薪水，而牌照局也表示身為香港第三大航空公司的港航，早已深陷財務困難好一陣子。如今港航的運轉情況將再次被放到放大鏡底下檢視。

▲港航9月份即因旅客數減少，下調7%航班數量。（圖／中新社）

《香港經濟日報》報導，港航11月初已經調整日本航線並停飛洛杉磯航線，最新的公告也指出，往返香港和溫哥華的最終航班也將在2020年2月10日起飛。另外，往返越南胡志明市以及往返天津的最終航班，分別在2020年的2月19日和10日起飛，就連來往韓國仁川國際機場的航班也會停航。港航11月29日再次和牌照局會面，結果尚不明朗。

臉書粉專「HAGSL Secrets」於11月30日上午發文指出，港航前線已經接到燃油方面的壞消息，中國石油天然氣集團在當天晚間12點起，不再為港航加油，「不過由於蜆殼公司也有為香港航空 (HX) 提供航空燃油，故未知會否由蜆殼代為包辦有關飛機的航空燃油。」

「HAGSL Secrets」稍後手動轉貼最新消息，由於機上娛樂系統壞機情況嚴重，港航自12月1日停止提供該服務，直至另行通告，「對此為乘客帶來不便，本公司深表歉意。香港航空正與系統供應商合作，盡快恢復服務。」