快訊／郭台銘將飛美國見川普　下午4點30分召開記者會

▲鴻海創辦人郭台銘、美國總統川普。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘將搭機前往美國，預料將會進白宮與美國總統川普會面，3日下午4點30分在長榮商務中心召開行前記者會。據了解，郭台銘要跟川普要面談關於威州投資案相關事務，但此刻適逢台灣總統大選前一個月，「郭川會」也引發藍綠陣營關注。

消息人士表示，雖然郭台銘已交棒鴻海董事長一職，但威斯康辛州的投資案除了投資金額高之外，當初更是由郭台銘一手促成，現在面對外界質疑投資進度，「不能說放就放」，也是郭台銘赴美要親自解決的問題。

消息人士透露，郭台銘在爭取國民黨初選時，原本就打算在9月中赴美與川普見面，雖然現在已棄選總統，一直有和川普見面的規劃，原本郭台銘10月就要前往白宮，但因為當時在台灣舉辦多場「感恩之旅」，因而暫緩。

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