郭台銘將會白宮政要　機場談話「政黨票別讓民進黨通吃」

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘3日搭機前往美國，將進白宮與美國總統川普會面。郭台銘下午4點30分在長榮商務中心召開行前記者會，他表示，這次是臨時收到白宮的邀請參加12月5號「Cristmas Party（聖誕派對）」。

郭台銘指出，「Cristmas Party」去年是在12月12號，這是白宮常態性的活動，一定會見到川普，只是有沒有時間講話，或講什麼東西都不知道，但已經跟白宮負責投資的相關人士，安排了兩個會議，希望了解中美貿易戰的狀況，以及何時會告一段落。

郭台銘笑說，他還是一如往常，一定會帶中華民國的國旗帽進白宮。

此外，郭台銘表示，還會到聖荷西、洛杉磯、西雅圖，看一下美國高科技產業、創投公司、電子業、5G、AI，了解未來發展趨勢，明年大選過後，希望幾個比較具有科技長才的立委，快速的立一些科技法。

談及國內選情，郭台銘表示，現在綠油油一片，他希望民主可貴是多元包容，如果一黨獨大，像是現在民進黨得到權力的傲慢，「我們很怕民進黨長期執政」，對台灣民主政治走了這麼多年，不是一個好現象。

郭台銘指出，因此，他提出「兩大兩小」，光譜要有在中間的力量，「政黨票不要讓民進黨通吃」，否則對台灣政治前景發展不是健康的。

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