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川普競選團隊批「立場偏頗」拒發採訪證　《彭博》總編：不實指控！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 《彭博》指出，將持續對川普進行調查式報導。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國《彭博》新聞社（Bloomberg News）是民主黨籍總統參選人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）旗下機構，在老闆宣布參選後便表示，不再對包括彭博及其競爭對手在內的民主黨參選人進行調查式報導，但將繼續對川普進行報導。川普競選團隊認為《彭博》立場偏頗，未來不再發放記者採訪證給該報記者。《彭博》則回應，這是不實指控。

一般民眾欲參加造勢及其他競選活動時需先取得門票，接著排隊入場。記者若取得採訪證，就能在2020年11月大選前輕易進出競選活動現場採訪。川普競選團隊已經宣布禁止《彭博》記者出席川普競選造勢活動，但目前尚不清楚川普政府是否同樣會改變對該報的態度。

川普競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）2日聲明宣布，不公正的報導對川普團隊來說是家常便飯，但大多數媒體不會如此張揚他們偏頗的立場，「既然他們已經公然昭告自身的偏頗，川普團隊就不會再讓《彭博》代表參加集會或其他競選活動。我們將視實際情況決定是否與記者個別接觸，或是回應《彭博》方的提問。」

《彭博》總編輯麥克列威特（John Micklethwait）2日出面回應，這項指控與事實相去甚遠，「自從川普2015年成為總統候選人，我們一直公平且公正的對他進行報導。儘管川普競選團隊施加種種限制，我們未來仍會繼續這麼做。」

部分批評者認為，《彭博》不對民主黨參選人進行調查式報導的決定可能使其無法深入報導2020大選競選活動。《彭博》則表示，過去在彭博競選市長時就有過類似方針，且對現任政府的調查報導本就是媒體的責任。

但彭博2016年考慮出選時，當時擔任《彭博》政治新聞主任、現為密蘇里大學（University of Missouri）新聞系教授的基利（Kathy Kiely）便選擇辭職。根據《美聯社》，基利說明，「這會讓人以為，記者受到公司老闆的操縱」，若彭博若脫離公司參選，《彭博》的新聞品質就能有所提升。

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