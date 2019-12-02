綠營公開「拜訪中國統戰部長照片」　林燕祝反擊：google就能抓到

▲民進黨立委參選人林宜瑾青年發言人吳沛萱與幾位素人青年，揭露國民黨立委參選人林燕祝，連續3年拜訪中國，接受統戰部官員接待的新聞與照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期王立強共諜案鬧得沸沸揚揚，台南立委選舉也開起戰場，12月2日民進黨立委參選人林宜瑾青年發言人吳沛萱與幾位素人青年，召開「三問林燕祝」記者會，揭露國民黨立委參選人林燕祝，連續3年拜訪中國，接受統戰部官員接待的新聞與照片，質疑林燕祝是否就是中國「紅黑金勢力」的代言人？

林宜瑾青年發言人吳沛萱說，林燕祝2017年與曾培雅議員率團27人，到訪中國珠海，並由「市委台辦副主任杜小平」接待；2018年林燕祝再次率領36人訪中，並由「珠海市委統戰部副部長、台辦主任劉江成，副主任杜小平」等官員大陣仗接待，林燕祝更在中國官員面前說「兩岸本是血濃於水的一家人，理應越走越近」等語；今年1月，正值立委初選提名階段，林燕祝拜訪中國香洲，由「統戰部長楊柳青」親自接待，一行人開心合影，高舉「兩岸一家親」的牌子拍照留念。

發言人吳沛萱說，林燕祝的中國行程都有統戰官員接待，恐怕不只是單純的旅遊參訪而已。她質問林燕祝：「到底去中國做什麼？今年選舉前都還去見統戰部長，難道是去『報備』選情嗎？中國的統戰行動，你涉入了多少？你的競選經費有中資贊助嗎？」她也呼籲大眾擦亮眼睛，連台南的地方議員成為統戰的一部份，中國的統戰就在你我身邊，不能掉以輕心。

▲林燕祝表示，躲在年青人後面，操弄民粹已經不適任民意代表了，雙標黨依然自打嘴巴。（圖／記者林悅翻攝）

林燕祝表示，針對民進黨參選人的記者會表示，自己芒果乾賣不夠，找年青人來當打手？躲在年青人後面，操弄民粹已經不適任民意代表了，難道選舉已經沒招了嗎？除了抹黑就是抹紅。賴清德、陳菊、謝長廷、李退之、賴惠員等，還有更多民進黨高官、民代在大陸吃香喝辣，雙標黨依然自打嘴巴。

林燕祝指出，每去大陸進行交流，都是君子坦坦蕩蕩，google得到的公開照片跟資訊，有什麼好隱藏的？哪像民進黨去都遮遮掩掩，才令人懷疑吧！最討厭一手喊台獨，一手跟大陸做生意的人。

林燕祝三問林宜瑾：第1、中共都控制不了香港的選舉了，到底怎麼影響台灣？民進黨每次都靠中共才贏得政權，都讓人懷疑民進黨跟共產黨才是合作關係。

第2、不用囉嗦，有罪就抓起來，連黃國昌跟柯市長都能打成中共同路人了，民進黨只剩「綠色」嗎？還有，小英日前支持韓國瑜所說貪污關到死，年青人，您們認為阿扁該怎麼辦？

第3、林宜瑾您是選情告急就用這種招嗎？林宜瑾有本事就拿民生經濟、福利政策來討論，別高談政治口水，更要談談要為民眾、年青人做些什麼吧！不要讓台灣每到選舉，綠色以外的地方都是紅色？最後，涉及抹黑，意圖使人不當選，我們要求檢調主動對兩位候選人都進行金流的調查，說不定林宜瑾調查出來的結果，會超乎你我的想像。就像之前的外交官之死，北檢已經調查出綠網軍帶風向，試圖操作輿論，還有錢可以領，背後老闆就快水落石出了。

►「即日起，我退出老化黨。」