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台南第五選區素人參選爆炸　年輕世代挑戰資深政治人物

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▲安定力量黨推出39歲參選人李伯利，挑戰現任立委林俊憲。（圖／記者林悅翻攝）

▲安定力量黨推出39歲參選人李伯利（右），挑戰現任立委林俊憲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委第五選區（安平區、中西區、南區、東區）立委參選爆炸，共有6人登記參選，民進黨推立委林俊憲、國民黨推資深市議員蔡淑惠，其中安定力量黨推出39歲參選人李伯利，將挑戰現任立委林俊憲，第五選區將呈現年輕世代挑戰資深政治人物的局面。

台南極光教會牧師李伯利以政治素人參選，他表示，如就政黨資源與媒體能量而言，這是一場資源、財力、資訊「高度不對稱」的選戰,但是面對同選區的現任立委與現任資深議員，他將以延續自去年愛家公投765萬票的民意的無比信心，用創意與誠意打一場資源不對稱的選戰，用家庭喚回選民的心。

李伯利說，民心早已給了答案，本次第五選區素人參選爆炸，這就表示民調早已失準。李伯利說，藍綠兩黨透過各自媒體操弄的民調數字已沒有參考價值，民調結果也無法等同於選舉結果，藍綠兩黨企圖利用洗腦式民調說服選民的手法已經被看穿。這次安定力量黨提名他，就是希望藉由他長期從事社會工作的專長，延續愛家公投的能量「贏回家庭翻轉教育」，未來在社福、教育、醫療、長照等各種領域，都能在立法院提供選民更好的協助，來造福台南的鄉親大眾，也讓家鄉注入年輕的新活力，李伯利說他絕對有信心從台南翻轉台灣，讓台南的未來更好。

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