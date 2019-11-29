賴清德回台南廟宇參香之旅一口氣拜7廟　台南鄉親支持勝選

記者林悅／台南報導

民進黨副總統參選人賴清德，11月29日回到台南，在台南市民進黨立委參選人林宜瑾、林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，先後前往永康區大灣廣護宮、安平區安平開台天后宮、安平觀音亭、南區鹽埕天后宮、鹽埕北極殿、喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿等7間大廟參拜。

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德在大灣廣護宮表示，目前民進黨正副總統的民調已經贏過國民黨，台南6席立委參選人也贏過對手，但我們絕對不能鬆懈，一定要鞏固勝利、擴大勝利，當最後票開出來時，更要維持台南的傳統，全台總統得票率最高的就是在台南。



賴清德提到，台南新增這1席很重要，林宜瑾要過關，台南立委拚全壘打，就是民進黨立委過半的重要根基。而林宜瑾向台南鄉親請託，只要她這席過關，台南就紅不讓，民進黨國會立委席次一定能過半。





賴清德下午2時在立委林俊憲及台南市長黃偉哲、台南市議員陪同下，到台南安平開台天后宮、安平觀音亭向「安平媽」、「觀音佛祖」上香祈福，受到安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明及安平觀音亭主委吳高明月率廟方委員及民眾熱情歡迎，賴清德也親切地握手互動。

賴清德表示，他從當立委、市長、行政院長，每年在重要時節都會到安平參拜安平開台天后宮及安平觀音亭，今天回來參拜，一方面感謝神恩，祈求風調雨順， 國泰民安，百姓安居樂業外，也祈求媽祖、觀音佛祖，能保佑蔡英文、賴清德順利當選總統、副總統，台南林俊憲等6席立委全壘打、民進黨國會立委過半，也向台南鄉親懇託，2020大選是守護台灣主權、民主關鍵的選舉，請大家用手中的選票投給民進黨，共同守護台灣主權、守護台灣民主。

賴清德也細數他在台南市長任內對安平地區的建設與成果，包括漁光島、跨海大橋、遊艇碼頭…等，多都是他市長任內規劃提出，他在院長任內自已核定，他希望台南市鄉親，務必支持蔡英文、賴清德當選總統、副總統，民進黨立委6席全上，這樣從中央、國會到地方黃偉哲市長，大家一起努力讓台南建設更好。

對於韓國瑜屢對民調出招，原先要求支持者拒答民調，29日上午又要求支持者回答「唯一支持蔡英文」。賴清德對此表示，他並不知韓國瑜為什麼說這些話，，但他希望守護台灣的團隊，包括民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響。賴清德說，民進黨的目標是守護台灣，民進黨在總統大選要高票當選，在國會要過半，尤其民進黨在台南提名的6席立委參選人要全上，更是民進黨國會過半的基礎。