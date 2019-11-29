　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賴清德回台南廟宇參香之旅一口氣拜7廟　台南鄉親支持勝選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

民進黨副總統參選人賴清德，11月29日回到台南，在台南市民進黨立委參選人林宜瑾、林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，先後前往永康區大灣廣護宮、安平區安平開台天后宮、安平觀音亭、南區鹽埕天后宮、鹽埕北極殿、喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿等7間大廟參拜。

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德在大灣廣護宮表示，目前民進黨正副總統的民調已經贏過國民黨，台南6席立委參選人也贏過對手，但我們絕對不能鬆懈，一定要鞏固勝利、擴大勝利，當最後票開出來時，更要維持台南的傳統，全台總統得票率最高的就是在台南。

賴清德提到，台南新增這1席很重要，林宜瑾要過關，台南立委拚全壘打，就是民進黨立委過半的重要根基。而林宜瑾向台南鄉親請託，只要她這席過關，台南就紅不讓，民進黨國會立委席次一定能過半。

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德下午2時在立委林俊憲及台南市長黃偉哲、台南市議員陪同下，到台南安平開台天后宮、安平觀音亭向「安平媽」、「觀音佛祖」上香祈福，受到安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明及安平觀音亭主委吳高明月率廟方委員及民眾熱情歡迎，賴清德也親切地握手互動。

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德表示，他從當立委、市長、行政院長，每年在重要時節都會到安平參拜安平開台天后宮及安平觀音亭，今天回來參拜，一方面感謝神恩，祈求風調雨順， 國泰民安，百姓安居樂業外，也祈求媽祖、觀音佛祖，能保佑蔡英文、賴清德順利當選總統、副總統，台南林俊憲等6席立委全壘打、民進黨國會立委過半，也向台南鄉親懇託，2020大選是守護台灣主權、民主關鍵的選舉，請大家用手中的選票投給民進黨，共同守護台灣主權、守護台灣民主。

▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德也細數他在台南市長任內對安平地區的建設與成果，包括漁光島、跨海大橋、遊艇碼頭…等，多都是他市長任內規劃提出，他在院長任內自已核定，他希望台南市鄉親，務必支持蔡英文、賴清德當選總統、副總統，民進黨立委6席全上，這樣從中央、國會到地方黃偉哲市長，大家一起努力讓台南建設更好。▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）▲民進黨副總統參選人賴清德，在台南市民進黨立委參選人林俊憲等人及市長黃偉哲陪同下，前往安平區安平開台天后宮、安平觀音亭參拜，並向台南鄉親拜票。（圖／記者林悅攝，下同）

對於韓國瑜屢對民調出招，原先要求支持者拒答民調，29日上午又要求支持者回答「唯一支持蔡英文」。賴清德對此表示，他並不知韓國瑜為什麼說這些話，，但他希望守護台灣的團隊，包括民進黨及支持者都不必受到韓國瑜講任何話的影響。賴清德說，民進黨的目標是守護台灣，民進黨在總統大選要高票當選，在國會要過半，尤其民進黨在台南提名的6席立委參選人要全上，更是民進黨國會過半的基礎。

ET快訊
快訊／高雄單車騎士「遭捲貨車底」當場輾斃！疑轉彎內輪差釀禍
戀上韓國歐爸…婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕
直擊／好友高以翔天堂見證下　毛加恩低調花園進行基督教儀式
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴清德回台南廟宇參香之旅一口氣拜7廟　台南鄉親支持勝選

台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：理解、遺憾

開發產業園區被批炒地皮　近百住戶抗議朝王惠美肖像摔水球　

新竹市環保優良營建工程表揚　環保好鄰居打造好空氣

初參賽就得獎！佛教慈濟榮獲「TCSA台灣企業永續獎」三項獎

金牌主廚化身竹市府替代役　暖心服務獲好評

南迴最長隧道馬拉松　大武警規劃臨時停車場及交通疏導管制

周佳琪競選總部成立　蘇清泉：送在地新世代進立院　

員警擊不破車窗　台東警加強車輛破窗訓練

台東TTMaker綠色冀泉社會企業 榮獲全國創業歸故里競賽第2名

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

賴清德回台南廟宇參香之旅一口氣拜7廟　台南鄉親支持勝選

台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：理解、遺憾

開發產業園區被批炒地皮　近百住戶抗議朝王惠美肖像摔水球　

新竹市環保優良營建工程表揚　環保好鄰居打造好空氣

初參賽就得獎！佛教慈濟榮獲「TCSA台灣企業永續獎」三項獎

金牌主廚化身竹市府替代役　暖心服務獲好評

南迴最長隧道馬拉松　大武警規劃臨時停車場及交通疏導管制

周佳琪競選總部成立　蘇清泉：送在地新世代進立院　

員警擊不破車窗　台東警加強車輛破窗訓練

台東TTMaker綠色冀泉社會企業 榮獲全國創業歸故里競賽第2名

新娘邀歷任男友喝喜酒　老公在旁露出「尷尬又不失禮的微笑」

偷吃魷魚絲被抓包！賊貓「頭塞塑膠袋」定格：你們啥都沒看見～

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

中職／85號事件　味全龍坦承提供資料有誤但沒做85球衣

要去尿尿了！巨嬰可可不動如山　歐告姐姐「怒咬牽繩」笑翻媽

【2020大選】單厚之／韓國瑜的欺敵新招「鴕鳥兵法」？

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

鐵路下地變綠帶　鳳山計畫區15公里綠園道拚明年底完工

邱琦雯遊南美洲「低胸+細肩帶」太火辣　20歲弟弟「海邊告白」超直接

中職／廖文揚被味全挑走　林岳平：能力有被看見

地方熱門新聞

桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

頭份回收場大火　堆高機當場燒毀

執行署台南分署年底清倉大拍賣

張善政安泰醫院座談　堅持支持韓國瑜

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

無人機證照明年上路

彰化看守所　揭開神秘面紗

嘉市花海節遍地開花超美麗

台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：遺憾

她才剛懷孕就罹子宮頸癌　結局讓網友大讚

南迴最長隧道馬拉松　交通疏導管制看這裡

台南從深夜到上午火警不斷

人氣歌啟動歲末追光季及不廢搖滾

員警擊不破車窗　加強破窗訓練

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：學者應擔心為何台灣假民調滿天飛

韓國瑜：學者應擔心為何台灣假民調滿天飛

國民黨總統候選人韓國瑜28日受訪時，呼籲支持者接到民調電話時「拒絕回答」，29日卻轉彎要求支持者回答「唯一支持蔡英文」，引發學者擔心會影響立委參選人選情。對此，韓國瑜29日受訪回應，他不曉得學者有什麼不同意見，「但我覺得這些學者應該擔心，為什麼台灣民主後退、媒體墮落、假民調滿天飛，而不是來看我抵制假民調。」

台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：遺憾

台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：遺憾

韓國瑜批蔡英文：抄襲我的政見不是自我矛盾嗎？

韓國瑜批蔡英文：抄襲我的政見不是自我矛盾嗎？

葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 陳其邁批：拚經濟不該有選舉考量

葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 陳其邁批：拚經濟不該有選舉考量

中火生煤用量10%爭議　藍綠立委參選人立場分明

中火生煤用量10%爭議　藍綠立委參選人立場分明

關鍵字：

賴清德台南廟宇參香勝選2020大選2020台南市立委2020蔡英文

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面