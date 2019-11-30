台南新化女兒回家鄉獲鄉親力挺　要贏新潮流票投林燕祝

▲台南市第四選區立法委員參選人林燕祝，舉辦新化區聯合競選總部成立大會，張善政副總統參選人，為林燕祝披上國旗披風，洪秀柱等人到場站台力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立委參選人林燕祝，11月30日上午舉辦新化區聯合競選總部成立大會，由林燕祝父母親為她披上候選人綵帶，張善政副總統參選人，為林燕祝披上國旗披風，表示對林燕祝支持與鼓勵，新化區各里里長與將近1500名鄉親們的熱情參與，加上民族舞蹈、薩克斯風、RAP的暖場表演，讓現場氣氛熱鬧非凡。

大會開始由民進黨創黨元老、前台南縣林文定副縣長來致詞，抱病前來的林副縣長表示，他很讚賞燕祝和他一樣，服務不分黨派，是真真正正為民服務的民意代表，懇請大家可以支持新化在地的女兒林燕祝。

接連上台相挺及助講的前立委蔡勝佳、前立委周五六、前市議員林全忠、前議長李全教、市議員林阳乙、李文俊、周奕齊、前政務委員高思博、丁江龍醫師，都一致來向新化鄉親懇託，新化這次一定要支持自己在地的女兒，讓新化出立委，新化可以出頭天，找的到可靠民代可以服務。接著林燕祝也走到台下雙膝下跪，由父母親來親自為她披上候選人綵帶，期望她可以為新化爭光，讓新化人可以驕傲。

無黨聯盟的林阳乙市議員說，林燕祝跟他一起選過3次永康區市議員，到這屆可以第1名當選絕對不是巧合，靠的是勤奮用心的為民服務，才能有這樣子的成果。前政務委員高思博說，林燕祝讓他最欽佩的是她願意為孩子們案件來發聲，因為大家都說關心兒少案件沒有選票，但是林燕祝說孩子是國家的棟樑，所以一定要站出來保護他們。無黨聯盟周奕齊市議員說，0206大地震時在現場有太多的真相沒被報導，新潮流的政治人物，都只會把功勞都攬在自己身上，把也有為震災來付出的李全教前議長來抹黑，這是讓人感到相當無理的，所以大家明年大選一定要票投林燕祝，拒投新潮流。

林燕祝表示，民進黨立委在國會推動太多讓人民無法接受的法案，尤其是在毒品除罪化的議題上，讓許多父母親相當的憂心的是孩子們不會去吸毒，而是會在不知情的狀況下沾毒，因而影響到身體健康。林燕祝承諾未來進入國會之後，一定會在合情合理合法的原則下，可以藉由就學歷程的健康檢查，來保護我們的兒少族群免於被毒品的傷害。

林燕祝指民進黨稱台灣是母親，卻不承認中華民國是父親的事實，父母俱全才能構成幸福的家庭，自己以身為國旗的女兒為榮；另參選第6選區立委的洪秀柱則說，民進黨已經在台南從上到下全面執政已經很久，台南有更加進步嗎？如果鄉親們覺得沒有，這次懇請支持我們國民黨的立委候選人，讓台南有一次改變的機會。最後，由張善政副總統參選人來為國旗的女兒林燕祝披上國旗披風，來表示對林燕祝的支持與鼓勵之後，也向鄉親表示執政黨蔡政府在能源政策上的失敗，讓火力發電所產生的空污，PM2.5已經影響到許多國人的身體健康，未來在政黨輪替之後，一定會在能源政策上重新調整，絕對不會以犧牲民眾健康和安全為代價，來讓人民對政府有信任感。