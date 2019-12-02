「農婦」快來見公婆！吳怡農全家合體造勢　氣質妹妹首度曝光





▲吳怡農1日舉辦造勢，全家人同台。（圖／翻攝自吳怡農臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立委候選人吳怡農1日舉辦造勢活動，難得的是，吳怡農家人首度與他公開同台，一起拋出棒球賽總冠軍的勝利彩帶，象徵著吳怡農將會贏得勝利。不過當一家人照片被貼上吳怡農臉書時，開始有人詢問，有位年輕女性是誰？原來是吳怡農的妹妹吳怡慈，讓網友大讚「好漂亮！」

民進黨副總統候選人賴清德1日特別來到現場為吳怡農站台。賴清德稱讚吳怡農是新科立委，同時也批國民黨不分區提名立委吳斯懷過去行徑實在不應該。

吳怡農致詞時，提到自己參選的心路歷程，講述過去當公民記者，看到在山區的醫生、在屏東的果農、在都市為失學、家境貧困的學生找工作的教育者，每個人都用不同的方式，在守護台灣，為這片土地做事。

吳怡農講到，台灣人很優秀，但是始終在國際上無法光明正大的抬頭，然而國民黨竟提了與中共友好、主張統一的吳斯懷入不分區名單中，這是對台灣國安的最大威脅，所以他才發起下架吳斯懷的活動。

另外，由於吳怡農父親吳乃德、母親林惠英都有抵達現場，吳怡農一開始致詞時先是感謝父母，「因為父母為我跟妹妹的付出，讓我十五歲有機會出國唸書。也因為出國唸書，在大學畢業後，在海外工作十年，在全世界最頂尖的投資銀行服務。那十年給我最大的收穫，就是給我機會看世界、瞭解世界。」

隨後，吳怡農也回憶過去吳乃德參加民主運動被標上「政治思想不正確」標籤，使當時就讀國小的他在蔣經國去世時，跑到學校和同學說「蔣經國是壞人！」因為蔣經國害他的爸爸沒工作，結果卻使媽媽被國小老師請去學校，「沒想到這麼多年後，我竟然會跟他的孫子在政治上競爭！」

到了晚間，吳怡農也將活動照片上傳至臉書，其中包括了與家人同台的合照，引起網友詢問站在吳怡農身邊的人是誰？其他人則熱心回答，「是怡農的親妹妹」，引起網友大讚「謝謝。她也好漂亮」、「終於看到妹妹了！」、「一家人氣質都很好！」

▼吳怡農妹妹吳怡慈（右二）。（圖／翻攝自吳怡農臉書粉專）

其他人也看了這些

►第6選區「10人爭1席」超激烈 北市56名區域立委候選人名單來了

►參選人數破紀錄！72人搶12席 新北區域立委候選人名單一次看

►桃園30位區域立委候選人名單 第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

►43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」 立委候選人名單一覽

►台南區域立委候選人名單出爐 第1選區競爭最激烈！

►楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席 高雄區域立委候選人名單出爐

►超越藍綠，就靠她了