2港男來台當車手藏身北市東區飯店　警查扣50張金融卡+毒品

▲大安警方在東區商旅破獲香港車手集團逮捕3人到案。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局敦化南路派出所1月14日15時許執行防制詐欺相關勤務時，查獲香港籍跨境詐欺車手集團行動，當場拘捕3名現行犯，並查扣金融卡約50張、手機2具，以及疑似毒品依托咪酯等物品。

警方表示，專案人員先於忠孝東路四段一處飯店內查獲2名陳姓男子，均為香港籍；隨後查獲1名台灣籍汪姓男子（44歲）。警方查扣大批金融卡，初步認定3人均是詐團成員，經查2名陳姓男子分別為34歲及30歲。陳男（34歲）1月10日入境來台，向警方表示：他因在香港積欠5-60萬元港幣債務，日前透過臉書應徵工作來台，雇主表示以每日2千元薪水酬勞，只要幫公司到ATM領錢交給公司幹部即可。

另名香港籍、30歲陳男原職廚師，於1月8日入境，供稱以每日約新台幣2,000元報酬，協助從事收取存摺及金融卡等工作。另名汪男（44歲）為本國籍，警方查出他當天到旅館送金融卡給陳男因此被捕、現場共查扣金融卡約50張、研判汪男應為詐團收簿成員。

警方表示，警詢後將3人依涉犯洗錢防制法、毒品危害防制條例、刑法詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦，3人到案後說法避重就輕，且並未供述提領贓款流向，檢察官複訊後向法院聲押台港籍犯嫌獲准。

