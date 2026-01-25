「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

▲花蓮港今年將迎來7艘國際郵輪。（圖／花蓮港務分公司）

記者周湘芸／台北報導

2024年0403花蓮地震震毀太魯閣，重創當地觀光。去年雖然有7艘探索型郵輪停靠，但帶來旅客量仍遠少於地震前水準，花蓮港務分公司表示，今年11月將迎來Celebrity Cruises旗下的名人千禧號，為地震後首艘大型郵輪停靠。

前年0403花蓮地震震毀知名景點太魯閣，導致該年度地震後原定停靠花蓮港的郵輪全數取消，去年4月迎來震後首艘國際郵輪「星凝天蝕2號」，全年共有7艘探索型郵輪停靠。

探索型郵輪通常噸位較小，設計更具機動性，能進入大型郵輪無法停靠的偏遠島嶼或特殊水域的郵輪，搭載的人數也相對較少。花蓮港務分公司表示，過去停靠花蓮港的大型郵輪平均搭載3、4千名旅客，可帶動大量國際旅客來台，0403地震後，去年雖然有7艘國際郵輪停靠，但都是每艘平均2、300人的探索型郵輪。

花蓮港務分公司指出，去年停靠的探索型郵輪旅客及服務人員比例幾乎是1比1，以歐美及日本高端客為導向。而花蓮港2024年地震前3個月共有4艘大型郵輪靠港，其旅客數就比去年的7艘探索型郵輪多了10倍，在旅客數量上還是有顯著差異。

此外，花蓮港務分公司也說，過去國際郵輪旅客到訪花蓮港，主要都是為了參觀太魯閣景觀，但太魯閣景區至今尚未恢復開放，去年原定幾艘國際郵輪也因此取消，業者及花蓮觀光協會這兩年將郵輪遊程轉向原住民部落、獵人學校等體驗型景點，這些活動每梯次無法容納太多人，恰巧符合高端旅客。

花蓮港務分公司表示，今年花蓮港預計有7艘國際郵輪停靠，其中，Celebrity Cruises旗下的名人千禧號預計11月7日停靠，將是0403地震後迎來的首艘大型郵輪，可望帶動國際旅客回流。

名人千禧號郵輪共9萬多噸，2019年進行翻新，共有11層樓、1109間艙房，可搭載2,200名旅客，為首批獲得福布斯旅遊指南四星評級的郵輪之一。根據港務公司預報，名人千禧號預計11月7日上午7時從沖繩到花蓮港掛靠，當日晚間6時即出發前往基隆港。