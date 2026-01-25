俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

▲俄軍空襲烏克蘭，造成大規模停電、無法供暖。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯再度對烏克蘭能源系統發動大規模攻擊，首都基輔（Kyiv）在零下嚴寒中一夜之間多次傳出爆炸聲，全國一度多達120萬戶停電。官員指出，這是俄軍今冬以來針對能源設施最猛烈的一波轟炸行動，對民生與城市運作造成嚴重衝擊。

一度多達120萬戶停電 嚴寒中仍有逾3000棟建築無法供暖

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，截至晚間，基輔仍有超過3200棟建築無法供暖，雖較清晨時的6000棟有所改善，但夜間氣溫仍徘徊在攝氏零下10度左右，情況相當嚴峻。基輔市內動員超過160支緊急修復隊伍搶修供熱系統，其他受影響地區主要集中在烏克蘭西部與南部。

能源部長史米哈爾（Denys Shmyhal）在通訊軟體Telegram表示，基輔目前仍有約80萬戶停電，北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）也有約40萬戶無電可用。他坦言，俄軍持續攻擊使電力狀況難以穩定，「敵方不間斷的襲擊，讓系統始終無法完全恢復」。

俄烏會談期間 俄軍持續空襲破壞供暖

由於先前多波空襲已破壞集中供暖系統，許多基輔居民住家早已處於低溫狀態。此次攻擊發生之際，美國斡旋的俄烏三方會談正在阿拉伯聯合大公國進入第2天，但最終未見突破，雙方預計下周末再度協商。

總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，俄軍鎖定基輔以及烏克蘭北部與東部共4個地區發動攻擊。她強調，政府正加速修復受損發電設施、盡可能提高電力進口量，並引入新的替代能源容量，以降低衝擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都至少1人死亡、4人受傷，其中3人需住院治療；而在第2大城哈爾科夫（Kharkiv），則有超過30人受傷，包含1名兒童。克里契科前往受創最嚴重的特羅耶希奇納（Troyeshchyna）區視察，該區約600棟建築同時失去電力、供水與暖氣。

克里契科指出，市府已為弱勢居民提供熱食與藥品，並在當地設置全天候開放的加溫避難所。由於嚴寒，基輔近期也放寬戰時宵禁規定，讓居民夜間可前往加熱帳棚或公共建築取暖。

俄軍近400架無人機夜襲

烏克蘭空軍通報，俄軍在此次夜襲中動用375架無人機與21枚飛彈，包含2枚罕見使用的「鋯石」（Tsirkon）彈道飛彈。夜空中不時閃現橘色火光，防空系統攔截時的巨響在高樓間回盪。基輔軍政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，至少4個行政區遭到攻擊，其中一處醫療機構受損。

在距俄羅斯邊境僅約30公里、長期成為目標的哈爾科夫，市長特列霍夫（Ihor Terekhov）指出，至少25架無人機擊中多個區域，受損建築包括一處安置流離失所者的宿舍，以及2間醫療機構，其中1間為婦產醫院。

自2022年11月、全面入侵後約9個月起，俄羅斯便持續重創烏克蘭電網。今冬的能源轟炸尤為密集，許多地區每天僅能短暫供電，甚至同時缺乏暖氣與自來水，對民眾生活造成長期壓力。