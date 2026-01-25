　
國際

俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

▲俄軍空襲烏克蘭，造成大規模停電、無法供暖。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍空襲烏克蘭，造成大規模停電、無法供暖。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯再度對烏克蘭能源系統發動大規模攻擊，首都基輔（Kyiv）在零下嚴寒中一夜之間多次傳出爆炸聲，全國一度多達120萬戶停電。官員指出，這是俄軍今冬以來針對能源設施最猛烈的一波轟炸行動，對民生與城市運作造成嚴重衝擊。

一度多達120萬戶停電　嚴寒中仍有逾3000棟建築無法供暖

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，截至晚間，基輔仍有超過3200棟建築無法供暖，雖較清晨時的6000棟有所改善，但夜間氣溫仍徘徊在攝氏零下10度左右，情況相當嚴峻。基輔市內動員超過160支緊急修復隊伍搶修供熱系統，其他受影響地區主要集中在烏克蘭西部與南部。

能源部長史米哈爾（Denys Shmyhal）在通訊軟體Telegram表示，基輔目前仍有約80萬戶停電，北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）也有約40萬戶無電可用。他坦言，俄軍持續攻擊使電力狀況難以穩定，「敵方不間斷的襲擊，讓系統始終無法完全恢復」。

▲▼俄軍空襲烏克蘭，造成大規模停電、無法供暖。（圖／達志影像／美聯社）

俄烏會談期間　俄軍持續空襲破壞供暖

由於先前多波空襲已破壞集中供暖系統，許多基輔居民住家早已處於低溫狀態。此次攻擊發生之際，美國斡旋的俄烏三方會談正在阿拉伯聯合大公國進入第2天，但最終未見突破，雙方預計下周末再度協商。

總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）指出，俄軍鎖定基輔以及烏克蘭北部與東部共4個地區發動攻擊。她強調，政府正加速修復受損發電設施、盡可能提高電力進口量，並引入新的替代能源容量，以降低衝擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都至少1人死亡、4人受傷，其中3人需住院治療；而在第2大城哈爾科夫（Kharkiv），則有超過30人受傷，包含1名兒童。克里契科前往受創最嚴重的特羅耶希奇納（Troyeshchyna）區視察，該區約600棟建築同時失去電力、供水與暖氣。

克里契科指出，市府已為弱勢居民提供熱食與藥品，並在當地設置全天候開放的加溫避難所。由於嚴寒，基輔近期也放寬戰時宵禁規定，讓居民夜間可前往加熱帳棚或公共建築取暖。

▲▼俄軍空襲烏克蘭，造成大規模停電、無法供暖。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍近400架無人機夜襲

烏克蘭空軍通報，俄軍在此次夜襲中動用375架無人機與21枚飛彈，包含2枚罕見使用的「鋯石」（Tsirkon）彈道飛彈。夜空中不時閃現橘色火光，防空系統攔截時的巨響在高樓間回盪。基輔軍政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，至少4個行政區遭到攻擊，其中一處醫療機構受損。

在距俄羅斯邊境僅約30公里、長期成為目標的哈爾科夫，市長特列霍夫（Ihor Terekhov）指出，至少25架無人機擊中多個區域，受損建築包括一處安置流離失所者的宿舍，以及2間醫療機構，其中1間為婦產醫院。

自2022年11月、全面入侵後約9個月起，俄羅斯便持續重創烏克蘭電網。今冬的能源轟炸尤為密集，許多地區每天僅能短暫供電，甚至同時缺乏暖氣與自來水，對民眾生活造成長期壓力。

更多新聞
直擊／霍諾德出發了！　開爬前「甜聊老婆」閃瞎全場
175攤→11攤！六合夜市滿血復活　白日1現象藏警訊
快訊／民眾集結！　101東南角破數千人
LIVE／霍諾德「徒手爬台北101」！　ETtoday全程直
快訊／終於等到你！霍諾德「招牌紅T恤」現身台北101　微笑揮
陸女歌手閃嫁豪門7天就翻車！老公爆出軌
全台有雨！　連下2天時間曝

俄軍逾300架無人機夜襲！烏克蘭逾120萬戶停電　-10度無法供暖

會談剛結束　俄軍空襲烏克蘭至少1死18傷

會談剛結束　俄軍空襲烏克蘭至少1死18傷

美國、烏克蘭與俄羅斯首輪三方會談才剛落幕，俄軍24日凌晨隨即對烏國發動新一波空襲，造成至少1人死亡、十幾人受傷。這場由美國居中斡旋的會談是烏俄開戰近4年來首次三方面對面對話，雙方同意周末繼續談判。

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

美俄烏會談　克宮放話頓巴斯讓步

俄客機突發動機故障　緊急降落中國蘭州

俄客機突發動機故障　緊急降落中國蘭州

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

溼答答！　冷氣團要來了

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

ETtoday全程直播霍諾德見證歷史

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

