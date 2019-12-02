王立強被指毫無情報價值　孫大千酸：跨國黑韓「鬧劇」人員應出來謝幕





▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

自稱中國間諜向澳洲投誠的王立強，被澳洲媒體「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）、「週末澳洲人報」（Weekend Australian）、「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）報導指出，只是個毫無情報價值的低階情報工作人員。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千提出五點，認為這一齣鬧劇的「劇組演出人員」有必要對外界講明白。

孫大千2日表示，當澳洲「每日電訊報」在頭版以「China Spy Farce」（中國間諜鬧劇）為標題，重重地戳破了王立強「投誠共諜」的謊言，這一齣鬧劇中的劇組演出人員，有必要對外界說清楚，講明白。

孫大千提出五大點，第一，澳洲第九頻道新聞節目「六十分鐘」節目，當時是基於什麼考量，要配合王立強大肆炒作，宣傳造勢，難道不知道，這樣做會嚴重的影響到台灣的總統大選嗎？第二，民進黨總統府在第一時間就宣布，國安單位已經掌握相關情資，到目前為止，卻遲遲不敢對外界說明，到底掌握了什麼情資？

孫大千說，第三，民進黨主席桌榮泰在站台時居然還可以公開表示，已經聽到這個傳聞很久了，到底是什麼傳言？又是在哪裡聽到的呢？第四，王立強的上級向心夫婦就這麼湊巧剛好在台灣，台灣的檢調單位當然立刻把向心夫婦帶回調查，並且限制出境。接下來，特定媒體就開始報導一些檢方否認的內幕消息，繪聲繪影的加深民眾的疑慮。這些媒體難道不應該交代一下，檢方已經否認的訊息，又是從什麼管道得到的呢？

孫大千提到，第五，當然，還有一大堆在旁邊敲邊鼓的影評人，也是勞苦功高。台灣這一群以「黑韓」為人生目標的媒體工作者和Call-in來賓是不是也應該要還給台灣人民一個道歉呢？賣了這麼多「黑心芒果乾」給台灣民眾，現在要裝傻裝睡躲起來了嗎？

最後，孫大千強調，就算這一齣「跨國黑韓大戲」最後被證明是一場「鬧劇」，所有勞苦功高的劇組演出人員好歹也要站出來謝幕一下吧？

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