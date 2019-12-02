農委會認定「台肥借貸韓國瑜購宅」有6大疑義：移請檢調偵辦

▲農委會針對台肥借貸韓國瑜一案，提出6大疑義。（圖／記者張榮恩攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（2 日）召開記者會針對台肥借貸國民黨總統參選人韓國瑜一事指出，「R5無雙-日昇月恆」預售屋貸款案中有6大疑義，包括承辦人以個人名義電子信箱詢問金管會、本案分期付清款項共計約13億，竟未經董事會決議等狀況，恐違反證券交易法，決定將相關疑點移請台北地檢署及金管會調查偵辦。

農委會為台肥最大股東，農委會副主委、台肥公股董事陳駿季出面說明，中央銀行103年6月26日公告，將原101年6月22日認定「購置高價住宅」的買賣金額判斷標準自8000萬元調降為7000萬元，最高貸款成數亦自6成調降為5成貸款，該建案部分交易為上開發令變更適用的範圍，才衍生買受人貸款差額（約總價2成）應如何付清之爭議。

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陳駿季點出以下6大疑義：

1、台肥處理本案契約條款適用爭議過程中，僅以承辦人個人名義的電子信箱詢問金管會，而依據無法確認真實性的回覆郵件內容，認定本案分期付款的行為應違反公司法等相關法規，未採取正式發文詢問金管會作法，實屬輕率。

2、內政部曾函復台肥的內容並未明確認定本案買賣契約中，因「政令變更致發生貸款差額屬可歸咎責於買受人之條款無效，台肥未就爭議部分再函詢內政部，就自行解讀判定該條款無效。且不可歸責於雙方的條款，以上處理實有疏失。

3、台肥歷經數次協商會議後，即作成長期分期付款決議，且103年間貸款的簽辦均由固定人員蓋章，惟最終確認貸款及延長年限時，則改由先前完全未參與的員工簽辦，其間轉折必須釐清。

4、本件分期付清款項共計約13億，竟未經董事會決議，而逕以內部簽呈由董事長決行，同意建案買受人以長達10至20年之分期攤還方式付清貸款差額，恐有違法證券交易法對內部控制的相關規定。

5、台肥在103年8月4ㄖ簽辦處理方式的陳核過程中，「總經理ooo」的核章與其簽稿會核表「總經理顧問ooo」的核章不同，恐有違造文書之罪嫌。

6、分期付款期間財務報表的會計科目為「應收帳款」，與台肥財務處開立的收款發票記載為「銀行貸款-土地款」並未一致，恐有違反公開發行公司內部控制制度之嫌。

▲陳駿季說明，根據台肥提供的資料釐清後，決定移請台北地檢署及金管會偵辦。（圖／記者許展溢攝）

陳駿季表示，此案農委會沒有主動去調查，是先經媒體披露及立委強烈要求，身為台肥最大股東，一定要去進行了解，基於保障所有股東權益，決定做適度澄清，因此根據台肥提供資料，釐清出6大疑義。另外，陳駿季指出，借貸13億，原有32戶，但因每人財務狀況不同，有的人已提早清償，目前僅剩13戶，至於除了韓國瑜還有哪些人？陳駿季僅說，有個人也有公司。

陳駿季最後強調，台肥同意買受人以長達10年或20年之分期攤還方式付清貸款差額，是否涉及相關刑事責任或違反公司法、證券交易法等行政違規之責任，有移請權責機關協助調查偵辦之必要。