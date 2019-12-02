韓國瑜「讓高雄出個總統」　楊秋興臉書182字尖酸狠批：真不要臉！

▲楊秋興2日臉書發文，直批韓國瑜：不要臉 。（圖／翻攝楊秋興臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

2020總統大選國民黨候選人韓國瑜在12月份的第一天選擇回到高雄，而且行程滿檔一整天就幫8個同黨立委候選人站台，同時間也尋求高雄市民支持，韓國瑜拋出「讓高雄出個總統」，不過這段話聽在楊秋興耳裡卻不是很舒服，臉書直接開轟韓國瑜：「不要臉」。

韓國瑜1日回防高雄，首站就在阿蓮農會，他激動的向民眾問候：「各位鄉親大家好，大家好不好？我好想念大家！」，並進一步表示，第一站選在阿蓮，代表「永遠跟農民、漁民站在一起」，講到激動處，還問台下民眾：「幾十年來高雄從來沒有出過總統，這次出一個總統好不好？」

▲楊秋興2日臉書發文，直批韓國瑜：不要臉 。（圖／翻攝楊秋興臉書）

但是這一段話讓前高雄縣長楊秋興很不高興，就在2日上午八點左右在臉書發文，而且用詞相當不客氣，以「真不要臉的韓國瑜」當成標題，然後字字句句相當尖銳：「韓國瑜說高雄人要從南方出發，這次要選出一個總統，韓國瑜請問你是高雄人嗎？當初你空降到高雄來，高雄人胸懷大量接納了你，誰知道你背叛高雄成為逃跑市長」。甚至還點名韓國瑜為「草包」已經家戶喻曉，甚至是「無品」：「被高雄人已經看破你的手腳，你還要繼續騙嗎」？楊秋興痛批韓國瑜是國民黨提名出來的無德、無能、無才」的候選人，直問：「高雄人還會繼續受騙嗎？台灣人還會受騙嗎」？

對於楊秋興的臉書痛批，韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示：「過去候選人要環島時都是從台北出發，韓市長是第一個從南方出發的候選人，象徵他心裡重視高雄、始終惦記高雄發展。韓市長也對高雄市民致上最高感謝，希望大家能一同支持、讓高雄終於能出一個總統，讓南部出頭。南臺灣贏、全國就贏。」

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