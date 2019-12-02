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未來5年投資1.39兆美元拚經濟　印度將公布最新基建計畫

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▲▼印度財政部長Nirmala Sitharaman 。（圖／路透）

▲印度財政部長Nirmala Sitharaman 。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）近日表示，政府將在未來5年投資100兆盧比（約1.39兆美元）來推動國家經濟的發展，並會在本月公布一系列基礎設施計畫，預計可在12月15日前宣布至少十個項目的前期計畫。由於個人消費冷卻，印度央行今年來已累計降息135個基點，指標性的汽車銷量連續12個月下滑。

最新數據顯示，印度7月至9月（第3季）的經濟成長率放緩至4.5%，為2013年以來最小的增加幅度，這也加重了總理莫迪（Narendra Modi）政府改革的壓力。

▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

西塔拉曼近日在孟買的一次商業峰會上表示，官員們正在研究哪些基礎設施項目計畫已經準備就緒，一旦資金到位，政府就能為這些項目的前期計畫提供足夠的資金，在12月15日之前可以宣布至少十個項目的前期計畫。

莫迪在今年5月贏得第二屆任期，從2014年上任以來就承諾改善印度的經濟，力推「印度製造」，且調降企業稅和加快國營企業的民營化，但由於缺乏結構性改革，這些目標一直難以實現。一些經濟指標顯示，印度國內消費依然疲軟，許多經濟學家也預計，當前的疲軟狀態可能還會持續個兩年。

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