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射程可達上海！　印度試射「烈火-3」導彈飛歪墜海GG了

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▲▼印度「烈火-3」（Agni-III）導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度「烈火-3」（Agni-III）導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度研發的「烈火-3」（Agni III）導彈在近日進行第4次試射，同時也是首次夜間試射，地點選在東部奧里薩邦（Odisha）阿卜杜勒卡拉姆島（Abdul Kalam Island），在開始飛行115公里之後偏離了原定路線，最後任務以失敗告終，這是印度陸軍戰略部隊司令部（SFC）這2個星期來第3次夜間試射導彈。

印度當地時間11月30日晚間7點左右開始試射烈火-3導彈，原定計畫的飛行軌跡為2800公里，但在飛行115公里之後，導彈開始偏離路徑最後墜海，試射任務被迫停止。軍方相當重視這次的任務，為了重新檢視、調整導彈的技術參數外，也是檢視烈火-3在夜間作戰時是否能發揮戰力。

除了SFC主導這次的試射外，國防研究與發展組織（DRDO）提供了所有後勤支持，也能看出軍方的重視程度。

印度遠程核導彈「烈火-5」。(圖／達志影像／美聯社)

▲印度「烈火-5」（Agni-V）導彈。（圖／達志影像／美聯社）

根據當地媒體《新印度快報》報導，目前失敗的原因還在檢討當中，從任務開始到第一階段分離一切按照計劃，但是突然間就發生異常導致路徑偏移，初步調查將原因歸於製造缺陷，有可能是引擎的冶金過程不確實惹的禍。

烈火-3導彈由印度自行研發設計，射程可達3500至5500公里，可搭載1.5噸的核彈頭，長17公尺、直徑2公尺，發射重量約50噸，已在2011年開始服役，包含上海在內的中國所有主要城市和巴基斯坦都在射程範圍內。

同屬烈火系列的烈火-2（Agni II）導彈也在11月16日試射，同樣可搭載核彈頭，有效打擊範圍達到2000公里，印度在1個月內頻頻試射導彈，除了是為檢視這些導彈的戰備能力外，也有向外界展示核武力的意味。

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