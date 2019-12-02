辣女勾男摩鐵激戰！雙手撫胸嬌怨：很痛～事後竟控遭下藥性侵...他錯愕反擊

▲女子拿著性愛片到警局報案，稱自己遭到下藥性侵，但法官勘驗影片，卻發現她神態自若，認定她誣告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／基隆報導

裴姓女子透過社群軟體認識洪姓男子，2人天雷勾動地火，進而到摩鐵發生關係，但事後裴女卻拿著自己的性愛影片赴警局報案，稱自己遭到下藥性侵，洪男也反控裴女誣告。法官勘驗影片後，發現裴女面對鏡頭，而男子則背對鏡頭，無法分辨身分，但不論男子是否為洪男，裴女因神態自若，明顯不像是遭人下藥，因此認定她誣告，判刑6個月。

判決書指出，裴女2016年9月中拿著自己的性愛影片到警局報案，稱自己跟洪男認識後，洪男便以請她介紹越南女子為由，約她到瑞芳的麥當勞見面。裴女不疑有他赴約，但洪男卻假藉不喜歡喝麥當勞飲料，誘騙裴女上車，並且拿了一杯有蓋飲料給裴女。

裴女喝下飲料後不久，開始覺得頭暈，隨後便不知道背洪男帶往何處，接著被拉上床，還被恐嚇，「不給我，就打你」，而後洪男硬要拖她衣服，但她抵死不從，洪男便用腳推她的褲子。

裴女回憶當時情景，她曾大喊，「不要啦，這樣很痛」，但沒想到洪男卻回她，「怕痛自己脫褲子」，而她因為害怕只好答應，隨後就被硬上得逞，讓她內心痛苦，決定提告。

不過，洪男到庭否認犯案，並反控裴女誣告，而法官在勘驗裴女所提出的影片後發現，當時裴女面對鏡頭坐在床邊，而男子則僅著內褲背對鏡頭，隨後走向裴女身旁幫她脫衣，而裴女全程皆未反抗。

過程中裴女說了句，「好冷」，而男子回應，「等一下就不冷了」，隨後將裴女壓下，她在配合往後倒後，左手還有撫摸男子身體。法官由此畫面認為，儘管男子背對鏡頭無法辨識身分，但裴女全程神情自若、意識清楚，並沒有因被下藥而精神恍惚，也沒有她所指控的「怕痛自己脫褲子」情況，認定裴女誣告犯行明確，將她判刑6個月。全案可上訴。

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