　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

格陵蘭發聲「不接受美國接管」　歐盟示警：川普動武是北約末日

▲▼2025年9月17日，在格陵蘭島坎格爾路斯瓦格，丹麥、瑞典和挪威國民警衛隊與丹麥、德國和法國軍隊舉行聯合軍演。（圖／路透）

▲ 丹麥、瑞典和挪威國民警衛隊與丹麥、德國和法國軍隊在格陵蘭島舉行聯合軍演。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普揚言「無論如何」都要取得格陵蘭之際，這座北極自治島嶼12日表態，在任何情況下都無法接受美方接管。北約祕書長呂特（Mark Rutte）也宣布，聯盟正研擬強化北極防務的具體措施，盼能透過多邊框架化解這場跨大西洋危機。

格陵蘭強調屬丹麥王國　北約研擬防務行動

綜合《衛報》等外媒，格陵蘭政府12日聲明強調，該島是「丹麥王國一部分」，並透過丹麥成為北約成員國。聲明指出，執政聯盟相信格陵蘭將永遠屬於西方防衛聯盟，包括美國在內的所有北約成員國在格陵蘭防務問題上有共同利益。

正訪問克羅埃西亞的呂特也表示，所有盟國都同意北極安全的重要性，因為隨著海上航道開通，俄羅斯與中國可能更加活躍，並稱北約正「研擬下一步行動，確保我們共同保護利害攸關的事項」。據北約外交官透露，部分成員國已提出在該區域啟動新任務、部署更多裝備或舉行演習等建議，但相關討論仍在初期階段，並無具體計畫。

歐盟警告：美國動武意味北約終結

川普堅稱美國需要控制格陵蘭，以因應中俄在北極的威脅，且拒絕排除動用武力的可能性，此言一出震驚歐盟與北約，因格陵蘭透過丹麥受到2大聯盟雙重保護。歐盟防務專員庫比留斯（Andrius Kubilius）示警，若美國動用軍事力量奪取格陵蘭，將意味著北約的終結，且若丹麥面臨侵略，歐盟各國有義務提供援助。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也警告，美國若發動武裝攻擊，將是北約的末日。為安撫華府，哥本哈根已大幅增加該區域的國防投資，2025年編列約900億丹麥克朗預算。

德國前副總理建議給予格陵蘭歐盟會籍

德國前副總理哈柏克（Robert Habeck）建議，應向格陵蘭提供歐盟會籍以抵擋美國覬覦。他投書《衛報》呼籲提出「務實且階段性」方案，明確向格陵蘭、法羅群島、冰島及挪威提供入盟機會。

格陵蘭民眾憂慮漸增　民調顯示強烈反對

在格陵蘭首府努克街頭，民眾憂慮漸增。35歲居民賓則（Nuunu Binzer）說道，「川普第一次說想買下我們時還覺得好笑，但現在他態度更強硬了。」

民調顯示，格陵蘭人民強烈反對成為美國一部分。這座擁有5萬7千人口的島嶼蘊藏豐富稀土等戰略資源，地緣位置更是北極安全關鍵。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示完全理解民眾不安，強調格陵蘭是能自主決定的民主社會，一切行動以國際法為依據。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

凱特王妃見梅根能閃就閃！　原因竟是「要保護哈利」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

美滑翔傘客受困泰國「高壓電線桿」！　全島停電1小時成功救援

日本酒吧「牆壁女屍」確認是28歲女護士！長相曝　生前是常客

全球近3成海運石油通過　若美介入伊朗「荷莫茲海峽恐封鎖」

凱特王妃見梅根能閃就閃！　原因竟是「要保護哈利」

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

國際熱門新聞

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

關稅合不合法？　川普：違法要賠數兆美元「美國就完蛋了！」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面