格陵蘭發聲「不接受美國接管」　歐盟示警：川普動武是北約末日

▲ 丹麥、瑞典和挪威國民警衛隊與丹麥、德國和法國軍隊在格陵蘭島舉行聯合軍演。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普揚言「無論如何」都要取得格陵蘭之際，這座北極自治島嶼12日表態，在任何情況下都無法接受美方接管。北約祕書長呂特（Mark Rutte）也宣布，聯盟正研擬強化北極防務的具體措施，盼能透過多邊框架化解這場跨大西洋危機。

格陵蘭強調屬丹麥王國 北約研擬防務行動

綜合《衛報》等外媒，格陵蘭政府12日聲明強調，該島是「丹麥王國一部分」，並透過丹麥成為北約成員國。聲明指出，執政聯盟相信格陵蘭將永遠屬於西方防衛聯盟，包括美國在內的所有北約成員國在格陵蘭防務問題上有共同利益。

正訪問克羅埃西亞的呂特也表示，所有盟國都同意北極安全的重要性，因為隨著海上航道開通，俄羅斯與中國可能更加活躍，並稱北約正「研擬下一步行動，確保我們共同保護利害攸關的事項」。據北約外交官透露，部分成員國已提出在該區域啟動新任務、部署更多裝備或舉行演習等建議，但相關討論仍在初期階段，並無具體計畫。

歐盟警告：美國動武意味北約終結

川普堅稱美國需要控制格陵蘭，以因應中俄在北極的威脅，且拒絕排除動用武力的可能性，此言一出震驚歐盟與北約，因格陵蘭透過丹麥受到2大聯盟雙重保護。歐盟防務專員庫比留斯（Andrius Kubilius）示警，若美國動用軍事力量奪取格陵蘭，將意味著北約的終結，且若丹麥面臨侵略，歐盟各國有義務提供援助。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也警告，美國若發動武裝攻擊，將是北約的末日。為安撫華府，哥本哈根已大幅增加該區域的國防投資，2025年編列約900億丹麥克朗預算。

德國前副總理建議給予格陵蘭歐盟會籍

德國前副總理哈柏克（Robert Habeck）建議，應向格陵蘭提供歐盟會籍以抵擋美國覬覦。他投書《衛報》呼籲提出「務實且階段性」方案，明確向格陵蘭、法羅群島、冰島及挪威提供入盟機會。

格陵蘭民眾憂慮漸增 民調顯示強烈反對

在格陵蘭首府努克街頭，民眾憂慮漸增。35歲居民賓則（Nuunu Binzer）說道，「川普第一次說想買下我們時還覺得好笑，但現在他態度更強硬了。」

民調顯示，格陵蘭人民強烈反對成為美國一部分。這座擁有5萬7千人口的島嶼蘊藏豐富稀土等戰略資源，地緣位置更是北極安全關鍵。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表示完全理解民眾不安，強調格陵蘭是能自主決定的民主社會，一切行動以國際法為依據。