國際

貝克漢長媳刪光公婆合照還封鎖！　放話只挺「自己人」

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）徹底決裂。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

▲布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）徹底決裂。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

圖文／鏡週刊

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）及妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴，繼26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在社群網站封鎖他們後，31歲的媳婦妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）也封鎖公婆，更刪光貝克漢家的相關照片。她更分享與爸媽的親密合照，特別在文中向「我的團隊」（my crew）致敬，「站隊」家人立場濃厚，引發討論。

刪照又封鎖是在表態？　「我的團隊」一句話掀聯想？

妮寇拉本月度過31歲生日，這些天她在IG分享與家人的慶生照，包括與百億富翁父親尼爾森佩茨佩茲（Nelson Peltz）、母親克勞蒂亞（Claudia Heffner Peltz）合照，還有丈夫布魯克林和毛小孩的溫馨合影。

妮蔻拉日前過31歲生日，分享與富豪爸媽的合照。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

▲妮蔻拉日前過31歲生日，分享與富豪爸媽的合照。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

妮寇拉發文：「這些是我在家裡最喜歡的一些回憶，哦，我的天哪，我的媽媽是最美麗的人，我想像她一樣。」她也在IG限動貼出與父母一起在豪宅泳池邊散步，互相摟著彼此的畫面。寫下：「我的團隊。」似乎在藉此回應近來與公婆家的風波。

妮蔻拉分享與爸媽散步的背影照，寫下「我的團隊」，似乎意有所指。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

▲妮蔻拉分享與爸媽散步的背影照，寫下「我的團隊」，似乎意有所指。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

根據《每日郵報》報導，妮寇拉過去曾發文，慶祝婆婆維多利亞的50歲生日，當時她寫下：「我愛妳，非常享受和妳一起跳舞」等甜蜜祝福，如今該篇貼文已被刪除。此外，她也跟丈夫一樣，已經封鎖貝克漢夫婦。

布魯克林與爸媽全面翻臉？　婚禮舊怨是導火線？

回顧整起風波，布魯克林早在去年夏天，就透過律師對父母寄出「停止聯絡通知函」，要求父母「日後若要與他聯繫，必須全數透過律師進行」，更明確要求父母不得在社群平台標註他。上月，他大動作在IG封鎖父母和弟弟妹妹，據悉就是因為媽媽給他的一支製作烤雞的影片「按讚」，違反法律信的內容。親自關係破裂，正式攤在陽光下。

布魯克林在美國，與岳父母、妻子一起過耶誕節和新年。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

▲布魯克林在美國，與岳父母、妻子一起過耶誕節和新年。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

事實上，布魯克林與父母的關係，在他2022年結婚時就急轉直下，妮寇拉曾公開證實，婆婆原本答應為她設計婚紗，卻臨時喊卡，最終她改穿Valentino的訂製禮服。另外，婚禮當天，貝克漢的歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）稱「貝嫂是全場最美」，一句話讓新娘妮寇拉感到被羞辱。

如今布魯克林與父母已經13個月沒有連繫，期間他缺席多場家庭重要場合，包含爸爸貝克漢的50歲生日，以及獲得騎士頭銜的授勳儀式。


