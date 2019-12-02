撞見妻子遭鄰居性侵　他氣炸持棍「爆打到下跪」…2天後被警方抓

▲劉男工作回家後，發現妻子正遭到鄰居性侵。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省平頂山市早前發生一起性侵案，劉姓男子工作回家後，聽見妻子的哭喊聲，趕忙前往察看，沒想到竟看見鄰居騎在妻子身上，憤怒之下拿起棍子朝著鄰居毆打，沒想到劉男竟因此遭到當地警方拘捕，至今仍未被放出來，讓妻子感到相當難過與失望。

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年9月，54歲的王姓婦人當時與丈夫吵架，因此沒有跟隨丈夫到農田工作，選擇在家中休息，期間聽見有人進屋的聲音，本以為是丈夫回家，但因為還在生氣，就沒有走出房門打招呼，繼續側躺在床上。

入屋的人隨後進到房間，把手搭在王婦的身上，隨後準備脫去對方的褲子。王婦感到不對勁，轉身才發現，原來剛剛進屋的人不是丈夫，而是隔壁年逾70的楊姓男子，「當時他正在脫我的褲子，我就掙扎和大聲的喊。」

▲王婦正在指認被性侵的地點。（圖／翻攝《今日頭條》）



楊男眼看事情無法得逞，立刻離開了王姓婦人的家中，沒想到下午2點又折了回來，再次把狼爪伸向抱著孫子睡覺的王婦。王婦指出，當時楊男趴在她身上，一隻手脫她的褲子、一手壓在她身上，嘴裡還不斷喊著「就一次、就一次」，讓她嚇傻哭喊，連帶著孫子也被吵醒，也因此嚇跑了楊男。

隨後，楊男向王婦稱，要商量一下前2次的事情，因此到對方工作的豬圈找人，但才說沒幾句話，楊男又對王婦動手動腳，讓對方感到相當害怕，轉身就跑。

王婦說，自己在逃跑時，不慎被東西絆倒，跌到了地上，楊男馬上騎在她身上，不斷撕扯她的衣服，讓她嚇壞了，而整起事件也被剛做完工作的丈夫撞見。劉姓男子看見妻子受辱，氣炸拿起棍子朝著楊男狂毆，打到對方跪在地上求饒。

▲劉男寫下保證書，承諾不再糾纏王姓婦人。（圖／翻攝《今日頭條》）



劉男本想報警處理，但在楊男的央求下，同意了不聲張事件，但對方必須寫下保證書，承認自己連續的3次犯行，並保證不再糾纏王姓婦人。

王姓婦人原以為事件就此了結，沒想到才過沒幾天，丈夫就因為涉嫌故意傷害罪，被當地派出所的員警帶走，遭到刑事拘留，讓她感到相當不解。此外，楊男的家屬還找上門，威脅王婦簽下「事實情況說明書」，讓王婦承認「楊男只是在開玩笑，沒有實施毆打、侮辱、暴力猥褻等行為」，要求王婦放棄追究楊男法律責任的權利。

事件在網路上曝光後，當地警方指出，涉嫌傷害的劉姓男子與涉嫌強制猥褻的楊姓男子都已被拘捕，目前案件仍在進一步審理當中。

▼劉男持棍打到楊姓男子跪地求饒，事後被刑事拘留。（圖／翻攝《今日頭條》）



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