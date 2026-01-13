　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗示威恐逾6000死！家屬翻屍袋認親　民眾怒吼「哈米尼下台」

記者張靖榕／綜合報導

伊朗爆發全國性反政府示威並遭安全部隊強力鎮壓，外媒指出，截至10日，示威相關死亡人數恐已攀升至約6000人。儘管當局全面封鎖網路與通訊，多段畫面仍透過社群平台流出，顯示家屬在成排遺體間尋找親人的悲痛場景，引發國際社會高度關切。對此，美國政府也在衡量多個回應選項。

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

▲伊朗示威，法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

家屬拉裹屍袋驗屍

《時代雜誌》（TIME）報導，流傳畫面顯示，德黑蘭附近的卡里札克法醫鑑定中心（Kahrizak Forensic Medical Center）外，數十具拉上拉鍊的黑色屍袋整齊排列，家屬在週末期間趕赴現場，試圖辨認罹難者身分。有人當場痛哭失聲，也有人彎身逐一查看屍袋。另有影片拍到，一名男子打開屍袋拉鍊後，同行者立即上前確認袋內狀況，氣氛凝重。

▲▼伊朗示威民眾拿哈馬尼肖像點菸。（圖／翻攝X）

▲伊朗示威。（圖／路透）

大批民眾怒吼哈米尼下台

此外，《IranWire》取得的影片顯示，在德黑蘭的貝赫什特札赫拉公墓（Behesht-e Zahra），遺體送入墓園時，大批送葬群眾高喊要求伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台，並齊聲呼喊「哈米尼去死」、「我要為兄弟報仇」等口號，顯示民怨持續升高。

機關搶冷血掃射街道

中央社引述《時代雜誌》報導指出，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人。即使官方封鎖網路，仍有手機畫面顯示，機關槍架設在卡車上掃射街道，醫院擠滿傷患，太平間堆放大量遺體。

▲伊朗示威。（圖／路透）

▲伊朗示威。（圖／路透）

恐逾6000死

報導指出，確切死亡人數目前仍難以核實。多個人權組織統計的死亡數僅達數百人，因僅計入已確認身分的死者；同時，行動電話與市話全面中斷，也讓外界難以交叉查證。不過，根據德黑蘭多家醫院通報，以及由學者與專業人士組成的海外非正式團體推估，截至10日，死亡總數恐已達6000人。

相關統計尚未納入未送醫、直接送往太平間的遺體。報導提到，卡里札克法醫鑑定中心內部地板與停車場，曾堆放數百具屍體，場面令人不忍卒睹。

這波動盪已持續近兩周，先前人權組織通報的死亡人數於週一已升至至少544人。抗議起初源自伊朗經濟情勢惡化，包括高通膨與貨幣急貶，隨後迅速演變為對政權的全面挑戰。

美方盼與伊朗談判　同時衡量採取軍事行動

美國總統川普則在鎮壓行動引發國際譴責後表示，希望伊朗能與華府展開談判，但也警告不排除對這個神權政體動武。消息人士指出，川普及其國安團隊正評估多種回應方案，包括網路攻擊，以及由美國或以色列發動的直接軍事打擊。

川普：可能會在與伊朗高層會面前先行動

川普周日晚間在空軍一號上對記者表示，軍方正在評估情勢，「我們正在考慮一些非常強硬的選項」。他並警告，若伊朗進行報復，美方將以「前所未有的力道」反擊。

川普同時指出，美方正與伊朗接觸，籌備高層會晤，但隨著死亡與拘留人數持續上升，可能必須在會面前先行採取行動。他說，會議正在安排中，且是伊朗方面主動要求談判。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗爆發示威鎮壓　觀光署：無台灣旅行團受影響

伊朗爆發示威鎮壓　觀光署：無台灣旅行團受影響

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，外傳美軍可能準備對伊朗發動攻擊。我國交通部觀光署表示，目前未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，將持續關注及適時回應。

伊朗鎮壓反政府示威　外交部：旅遊警示紅燈、5台灣僑民平安

伊朗鎮壓反政府示威　外交部：旅遊警示紅燈、5台灣僑民平安

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

屍體成堆！伊朗居民：每條巷子都死人

屍體成堆！伊朗居民：每條巷子都死人

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

