麻醉甦醒「西班牙語變超溜」　美男患1罕病震驚醫護

▲史蒂芬每次麻醉醒來，都會切換成「西班牙語模式」。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州男子史蒂芬（Stephen Chase）身上出現神奇醫療狀況，他每次接受手術麻醉後甦醒，都會突然說起一口流利的西班牙語，但他在學生時代僅修過基礎課程，頂多只會用西班牙語從1數到10。

原本只會數到10 麻醉甦醒「西語說超溜」

史蒂芬第一次出現症狀是在19歲那一年，他因踢足球受傷而接受右膝手術，麻醉甦醒後卻用流利西班牙語，回應上前關心的醫護人員，「我其實不太記得自己說了西班牙語，大家一直叫我說英語，我還搞不清楚狀況。當時我根本無法用西班牙語長時間交談，我非常震驚。」

史蒂芬坦言「在學校根本沒專心上課」，19歲時西班牙語程度只能說幾句片語，以及從1數到10。他推測，這可能與成長過程中身邊有許多西語裔人士有關，「我從來不知道別人在說什麼，但我一直聽到這個語言。」

每次開刀都上演 母語程度震驚眾人

完成人生第一次手術之後，史蒂芬前往智利進行為期2年的教會任務，真正學會了西班牙語。如今33歲的他，在過去10多年間多次開刀，包括運動傷害及鼻中膈手術，每次麻醉甦醒後，西班牙語流利程度都遠遠勝過平時，甚至已經達到「母語程度」。

史蒂芬的西班牙語模式，每次都會維持20分鐘至1小時，隨後才會恢復說英語，「護士問我感覺如何、會不會痛，我都用西班牙語回答。在我腦中，我只是在說話，不明白他們為什麼聽不懂。」現在，他都會事先告知醫護人員，以免造成困擾。

外語症候群是什麼？

根據美國國家醫學圖書館（US National Library of Medicine），這種症狀稱為「外語症候群」（Foreign Language Syndrome），屬於罕見神經系統疾病，患者會突然不自主地從母語切換到第二語言，並且維持一段時間。該症狀可能由嚴重頭部創傷、中風、腦瘤或腦出血引起，也常在麻醉後、腦部受傷或心理壓力下發生。

切斯認為，「這顯示大腦儲存了我們平常無法取用的資訊，非常有趣。」但醫學專家提醒，若出現類似症狀，應尋求專業醫療協助。