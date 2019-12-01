影／尷尬把吳思瑤錯喊吳斯懷　賴清德：或許唸錯一個字絕不能投錯票！

記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德1日幫立委候選人吳思瑤站台，不料竟於受訪時口誤，把「下架吳斯懷」錯喊成「下架吳思瑤」。對此，賴清德傍晚在臉書上指出，或許會不小心唸錯一個字，但絕對不能投錯票，「民主不能歸零重來，捍衛台灣更沒有妥協空間」。

賴清德受訪時，不小心錯喊「下架吳思瑤」，後來在旁人提醒下，才趕緊澄清是「支持吳思瑤，下架吳斯懷，台灣才能釋懷。」吳思瑤也出面緩頰表示，一字之差讓她譖最近很困擾，希望各界把吳斯懷交給吳思瑤對付，讓吳思瑤留在國會下架吳斯懷，並重申「一字之差真的是天差地北」。

對於這個失誤，賴清德傍晚時在臉書上表示，「一字之差，卻是天差地遠」，強調吳思瑤是民進黨提名，積極守護台灣的正能量好立委；而積極為中共獻策傷害台灣的吳斯懷，則是國民黨不分區立委排名第四的候選人。

賴清德說，或許會不小心唸錯一個字，但我們絕對不能投錯票，民主不能歸零重來，捍衛台灣更沒有妥協空間，「請大家不只要讓士林北投的優秀立委吳思瑤繼續連任，政黨票更要全力支持民進黨，拒吳斯懷於國會之外」。

▼民進黨副總統候選人賴清德與民進黨立委吳思瑤。（圖／蔡英文競選辦公室）



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