「里港媽娘家」新建落成　廟會慶典為期10天

▲屏東縣里港鄉土庫村廟新建落成，舉行10天的廟會慶典活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉土庫村廟新建落成，村民26日下午組織2、3百人的接駕隊伍，徒步前往里港雙慈宮奉迎「里港媽回娘家」小住，為期10天的廟會活動揭開序幕，儀式熱鬧又隆重。

▲▼里港鄉土庫村廟新建落成。

土庫村廟也叫「雙慈宮」，有「里港媽娘家」的稱號。寺廟建重委員會主任委員陳武盛指出，村廟曾在民國78年時重建，由於是二層建築，不利長輩攀爬參拜，經討論後斥資數千萬元經2年多興建完工，內部雕樑畫棟、金碧輝煌，27日早上舉辦開廟門慶典活動。慶典為期10天，12月3日全村繞境，並大設平安宴宴請各地親友。

昨天的接駕隊伍，在下午3點由村長方清民帶隊前往，徒步7公里返回土庫時已經入夜，歷時三個多小時。

根據資料記載，里港雙慈宮媽祖廟開基清雍正年間，距今有280多年。建廟之初，剛好由溪北（統稱土庫）村民在荖濃溪撿到一塊俗稱「百日青」（有一說是樟木）的上等漂流木，信眾決定用來雕刻媽祖神像。

由於當時全鄉發展重心在溪南（高屏溪），以致建廟地點有溪南、溪北兩地爭議，最後以土質比重來決定，由溪南勝出。但因雕刻神像的木頭出自溪北（土庫為中心），地方也把就土庫雙慈宮俗稱為「里港媽」的娘家。每次大拜拜，「里港媽」照例要出巡「回娘家」繞境祈福。

地方耆老指出，過去「里港媽」以鎮殿為主，相對於鄉內其他村落，土庫村要請動「里港媽」要容易的多，每次慶典都是有請必准，「鎮殿」任務就由二媽、三媽暫代。

耆老說，「回娘家小住」的傳統，早年曾被改組後的管理委員會所拒，由當時的村長領率地方耆老前往力爭，最後連續擲出十多次「允筊」，廟方依循傳統再無異議。而時至今日，為公平起見，各村大型廟會都可請示聖駕。

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