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2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

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▲ 2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈淨化饗宴。（圖／新北市民政局提供）

▲ 2019新北藥師佛文化節，佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2019藥師佛文化節11月30日在板橋體育館登場，集全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，副市長謝政達也特別前往，與信眾共同祝禱祈福。今年法會外場除了精心規劃「幸福限特批」個人專屬祝福卡片，更首度將有趣的「Q寶吉祥物」化成有趣的卡牌桌遊，讓更多年輕族群透過益智遊戲啟善，親近認識藥師佛。

謝政達表示，新北市佛教徒超過百萬人，藥師佛為佛教三寶佛之一，是重要的宗教信仰。市府與慈法禪寺五度合作舉辦「藥師佛文化節」，活動每年帶動全臺各寺院修持藥師法，更吸引上千名出家僧眾及信眾參與供燈祈願。今年除了結合雲端科技，也推出文創公益桌遊，讓不同年齡層的小朋友能從中找尋樂趣、自然接觸佛法向善。

▲ 2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈淨化饗宴。（圖／新北市民政局提供）

▲ 首度將有趣的「Q寶吉祥物」化成有趣的卡牌桌遊。

慈法禪寺上淨下耀大和尚表示，新北藥師佛文化節已邁入第5屆，今年活動有三個主軸，分別為「內場法會區」、「外場活動區」及「網路雲端」祈福。其中「藥師祈福大法會」，除有來自世界各地道場、宗教團體及長老法師，並經網路募集百萬藥師經，千萬藥師咒集聚善能量，為全民祈福。

另外，今年場外活動區有「反毒宣導區」及「公益文創區」，除了可自行動手做手偶毛巾的親子體驗活動，還有結合佛法的文創桌遊等多元遊戲，讓各年齡層的孩子玩出興趣，又能學到正確人生觀及有趣的課程，孩子們都玩得不亦樂乎，現場歡笑聲不斷。

民政局長柯慶忠表示，藥師佛文化節每年結合科技或文創品，引領更多人認識，從106年開始推出「雲端祈福區」後，目前全臺已有21萬人使用，廣受民眾青睞。今年首創的「幸福限時批」，只要輸入姓名及被祝福人的關係（同事、家人、師長）等資料，就能製作個人的專屬賀卡，讓平日說不出口的祝福，轉化成溫暖人心的文字。

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