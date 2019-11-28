▲ 新北市圖新莊裕民分館「國際移民日」，體驗各國獨特遊戲文化。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接12月即將到來的國際移民日，新北市立圖書館新莊裕民分館特別推出一系列「多元文化好好玩」活動，30日登場的「玩具好好玩」多元文化遊戲體驗課程，更將帶大小朋友體驗亞洲各國的傳統童玩與多元文化融合玩具，認識新住民朋友的遊戲文化，歡迎有興趣的大小朋友報名參加。

新北市立圖書館表示，聯合國於2000年訂定每年的12月18日為國際移民日，新北市新住民有10萬7千多人，全臺最多，為了讓大家能對這些「新」朋友有更深一層的認識，了解他們多采多姿的文化，新莊裕民分館特別推出四大主題的「多元文化好好玩」活動，包括「玩具好好玩｣、「桌遊好好玩｣、「繪本好好玩」及「閱讀好好玩｣，讓大小朋友可以透過閱讀與遊戲，了解與尊重新住民的文化。

請繼續往下閱讀...

▲ 讓大小朋友體驗各國獨特遊戲文化。

不同國家有那些傳統遊戲呢？「玩具好好玩」多元文化遊戲體驗課程，中華民國遊戲協會特別帶來越南、馬來西亞、印度、香港、以色列、日本等國家的童玩，有名列「史上最年長的10大桌遊」遊戲，如馬來西亞「播棋」、印度「蛇梯棋」等，還有亞運會正式比賽項目之一的籐球、越南的毽子，以及運動玩家視為手部極限運動代表的日本劍玉等，讓親子可以透過現場體驗各國遊戲，認識新移民文化的特色。

12月7日、14日「桌遊好好玩｣活動，則將帶大家體驗臺灣、日本、韓國、以色列、印度、中國等不同國家的桌遊，包括可以認識臺灣原住民與六大毒蛇的「蛇梯棋」，以及可以認識越南文化特色的「水上市場」、日本的「花牌」、以色列的拉密等，讓大家不用出國也能體驗當地遊戲，深入了解各國文化。

另外，樹林分館則推出新住民朋友專屬的「異遊旅行」來去樹林走讀活動，11月30日為越南朋友限定的「山佳巷弄巡禮」，12月7日則為印尼朋友限定的「百年老廟巡禮」，將帶「新」朋友走訪樹林知名景點及品嘗在地小吃，全程並安排有通譯人員，歡迎有興趣的新住民朋友報名參加。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢，網址：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：新莊分館：02-2991-2053、樹林分館：02-2681-9680。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」