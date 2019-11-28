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新北樹林里長邱世昌珍食再利用　上萬愛心餐盒溫飽獨居長者

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▲ 新北樹林里長邱世昌珍食再利用 上萬愛心餐盒溫飽獨居長者。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北樹林里長邱世昌珍食再利用，上萬愛心餐盒溫飽獨居長者。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

營養午餐剩食再利用！每週二樹林區育林國小午餐用畢時，樹人里長邱世昌和志工們就會將學生們吃不完的剩菜分裝成愛心餐盒，分送給里內長者及獨居老人，減少食物浪費。自105年起推動剩食送餐行動，累計已分送超過1萬1000個餐盒，推廣惜食觀念響應低碳環保外，也讓更多長者獲得溫飽。

擔任學校家長會長的邱世昌表示，常看到學生沒吃完的食物堆滿廚餘桶，相當可惜。為減少食物浪費，開始向學童推廣惜食理念，並將學童吃不完的剩食進行分裝，讓每個班級「零浪費」。將餐盒分送給里內獨居長者時，也可順便和老人家聊聊天，關心生活健康狀況，讓長輩們感受到溫暖。

▲ 新北樹林里長邱世昌珍食再利用 上萬愛心餐盒溫飽獨居長者。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北樹林里長邱世昌4年來推動剩食再利用，讓愛心餐盒更低碳環保。

邱世昌說，一開始的分裝是使用免洗紙餐盒裝盛食物，4年來推動剩食再利用，獲得地方善心人士響應捐贈120個不鏽鋼餐盒，讓愛心餐盒更低碳環保。每週里內老人共餐時，邱世昌也自掏腰包加道主菜，讓菜色更豐富多樣。長者們捧著熱騰騰的餐盒，都由衷感謝邱世昌的用心。

另外，邱世昌也媒合崇德文教協會，每週二上午在里辦公處免費推拿、刮痧及拔罐、經絡整復。鑑於預防勝於治療，里長也鼓勵里民多運動預防生病，並定期規劃健行活動，讓里民也能動健康。同時，也利用里基層經費開辦烏克麗麗班等課程，提供里民多元學習管道。

民政局長柯慶忠表示，邱世昌連任2屆里長，長期致力於社區環境維護，連續3年獲里環境五星級認證及107年特優里長。他貼近並了解長者們需求，對於里內獨居長者經常提供救助及服務，深受里民肯定。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北樹林里長邱世昌珍食再利用 上萬愛心餐盒溫飽獨居長者。（圖／新北市民政局提供）

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